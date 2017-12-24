2017. december 24.,
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Több mint 300 millió forintos munkát nyert el a belvárosban a Penta

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2017. december 24., vasárnap 08:58, frissítve: vasárnap 09:52

A kormányközeli vállalkozás nagyjából 7000 négyzetméteren cseréli le az útburkolatot négy, ötödik kerületi utcában.

A kivitelezést nyílt eljáráson, egyedüli pályázóként nyerték el. Ez az a vállalkozás, amelynek egyik alcége, a Penta Industry csak féléves csúszással tudta elkészíteni a Bibó-kollégiumot. Az ELTE-hez tartozó intézményt eredetileg a nyári vizes vb-re kellett volna átadni.

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BelvárosPenta építő

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