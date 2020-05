Több mint 30 ezer doboz adózatlan cigarettát foglalt le a NAV

Orbán Viktor szerint azért nem volt tömeges járvány, mert időben hoztak döntéseket, példátlan összefogás volt hazánkban, és kiváló szakemberei vannak az egészségügyben az országnak – hangzott el a Kossuth Rádióban. Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország elkezdte ledolgozni a korábbi évszázadok hátrányát, a magyar gazdaság jó úton van, jó ütemben halad. Orbán Viktor kifejtette, a költségvetés megalapozott, és ha végigcsináljuk a gazdaságvédelmi tervet, akkor nemcsak jó évünk, hanem fantasztikus évünk is lehet 2021-ben. A járványügyi készültség szakaszába lép át Magyarország - mondta a kormányszóvivő Magyarország élőben extra című műsorunkban. Szentkirályi Alexandra hozzátette: ez azt jelenti, hogy marad az operatív törzs és azok az intézkedések is, amelyeket a járvány elleni védekezés megkíván. 3841-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 krónikus beteg. Ezzel 517 főre emelkedett az elhunytak száma, 2024-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1300 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Közpénzből építtetett magánparkolót a csődközelben lévő Miskolc vagyonkezelő cége a veszélyhelyzet ideje alatt - állítja a helyi Fidesz. A vállalat korábban több száz dolgozójának csökkentette a fizetését, miközben a baloldali városvezetésben dolgozó képviselők és rokonaik jól fizető állásokat kaptak a Miskolc Holdingnál. Gerinctelennek nevezte a Jobbik vezetését a pártból kilépett Varga-Damm Andrea. A politikus lemondásra szólította fel Jakab Pétert. Szintén a pártot elhagyó volt elnök, Sneider Tamás pedig azt írta: Jakab Péter négy hónap alatt kihajított az ablakon minden nemzeti és konzervatív gondolatot. A 2022-es választás mutatja majd meg, hogy érdemes volt-e a Jobbik vezetésének megszabadulnia több erős és ismertebb tisztségviselőjétől – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Varga-Damm Andrea, a párt országgyűlési képviselője. A Mi Hazánk a múlt heti Deák téri gyilkossággal kapcsolatban kegyeleti megemlékezést szervezett tegnap az Országos Roma Önkormányzat székháza elé, ahonnan a tömeg a Deák térre vonult. Budapest nem tűri a rasszista uszítást, semmilyen tragédia nem lehet ürügy a megfélemlítésre, az önbíráskodásra - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán a Mi Hazánk Mozgalom tegnapi felvonulására reagálva. Nyolcvanhat Pest megyei vállalkozás nyert el több mint 4,7 milliárd forintot eszközberuházásainak támogatására és munkahelyeik megtartására – tájékoztat Varga Mihály pénzügyminiszter. A falusi csok keretében a kormány komoly támogatást kínál lakhatási célokra a kistelepüléseken - hangsúlyozta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. KSH: A bruttó hazai termék volumene az első negyedévben 2,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Magyarország sikeresen zárta le a koronavírus elleni védekezés első szakaszát, amelyet követően az uniós tagállamok között elsőként fogja megszüntetni a különleges jogrendet - mondta az igazságügyi miniszter az EUObserver című brüsszeli hírportálon. Az Európai Bizottság új, 9,4 milliárd euró költségvetésű egészségügyi programot javasolt a 2021-2027 közötti időszakra. Andrej Babis cseh miniszterelnök nem ért egyet azzal a kulccsal, amely alapján az Európai Bizottság elosztaná a koronavírus-járvány által sújtott gazdaságok támogatására szánt uniós helyreállítási alapot. A világban 5 millió 810 ezer 331-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 360 332, a gyógyultaké pedig 2 millió 416 ezer 528-ra emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Horvátország teljesen megnyitja határait Szlovénia, Magyarország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország és Németország állampolgárai előtt. Románia június elsejétől megnyitja határait a nemzetközi közúti és vasúti forgalom előtt, engedélyezi a kerthelyiségek működését, valamint a szabadtéri előadások megtartását - jelentette be Klaus Iohannis államfő. Olaszországban több mint 150 ezerre emelkedett a gyógyultak száma, miközben az aktív fertőzötteké 50 ezer alá csökkent a polgári védelmi hatóság adatai szerint. Lombardia kormányzója a tartomány határainak megnyitását sürgette június 3-tól. Spanyolországban 182-vel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt egy napban. Franciaország az Európán belüli határok június 15-i újranyitását szorgalmazza karantén előírások nélkül - jelentette be Edouard Philippe miniszterelnök. Litvánia és Észtország másként kezelné a koronavírus-járvány esetleges második hullámát, egyebek között nem rendelnének el országos karantént, és a gazdaságot se állítanák le teljes egészében - közölte a litván és az észt miniszterelnök. Teljesültek a nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítésének feltételei, és hétfőtől az eddigieknél szabadabban lehet találkozni családtagokkal és ismerősökkel - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Moszkvában a koronavírus elleni vakcina kifejlesztéséig maradhatnak érvényben a járványellenes korlátozások - közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. A vártnál kevésbé csökkent és továbbra is milliókra rúgott az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a múlt héten. Dél-Korea részben visszaállította a korlátozásokat az új járványgócok kialakulása miatt - jelentette be Csung Szje Kjun dél-koreai miniszterelnök. Donald Trump amerikai elnök aláírta a közösségi platformokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról szóló elnöki rendeletet a Fehér Ház Ovális Irodájában, William Barr igazságügyi miniszter és a sajtó képviselőinek jelenlétében. Az Európai Unió újabb egy évvel, 2021. június 1-jéig meghosszabbította a szíriai kormányzattal és támogatóival szembeni szankciókat - közölte a tagországok kormányait tömörítő uniós tanács. Egyetértési megállapodást írt alá az illegális bevándorlás elleni küzdelemről a máltai miniszterelnök Tripoliban líbiai kollégájával. Megölt 30 migránst egy líbiai embercsempész családja bosszúból a férfi haláláért - közölte a nemzetközileg elismert líbiai kormány belügyminisztere. Rajtaütöttek az afgán biztonsági erőkön a közép-afganisztáni Parván és a nyugati Farah tartományokban, 14-en meghaltak, a helyi hatóságok a tálibokat vádolják a támadások elkövetésével. Kína békés úton kíván újraegyesülni Tajvannal, de a katonai megoldás lehetőségét sem veti el - jelentették ki a kínai központi vezetés tagjai egy, a tajvani függetlenségi mozgalom elfojtására hozott törvény évfordulója alkalmából. Ismeretlen fegyveresek hatvan embert mészároltak le északnyugat-Nigéria több falujában - közölték helyi egészségügyi források. Egy évvel ezelőtt, 2019. május 29-én történt a Hableány sétahajó tragédiája a Dunán, az évfordulón több megemlékezést is tartanak Budapesten. Őrizetbe vettek egy férfit Bátonyterenyén, aki a város belterületén késsel többször megszúrta nőismerősét - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Június 2-ától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamennyi Pest megyei ügyfélszolgálatán újra fogadják az ügyfeleket, akiket ugyanakkor arra kér a hivatal, hogy részesítsék előnyben az elektronikus vagy telefonos ügyintézést. Június 6-tól több vasútvonalon ideiglenes járványügyi menetrend lép életbe, a járatok egy része helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat, a változások a vonaton utazók nagyjából 4 százalékát érintik - közölte a MÁV. Az új kormányrendelet értelmében, szigorú feltételek mellett újra látogathatók a szabadtéri sportesemények Magyarország egész területén - tájékoztatta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. A labdarúgó OTP Bank Liga hétvégi fordulójában mind a hat találkozón részt vehetnek nézők a házigazda csapatok rendelkezéseinek értelmében. A Testnevelési Egyetem díszdoktora lett Polgár Judit, a kétszeres olimpiai bajnok sakkozó a TE 45. díszdoktori címét veheti át. Június 17-én folytatódhat a koronavírus-járvány miatt március 13. óta szünetelő angol labdarúgó-bajnokság - határoztak a Premier League klubjai.