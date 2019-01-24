A Hír TV belföldi hírei

2019. január 24.,
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Az ellenzéket nem tántorítja el a náci karlendítéses botrány

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Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a közéletben sincs helye annak, aki ilyen gyűlöletbűncselekményt követ el.

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Náci karlendítéssel pózolt esküvői fotózásán a Jobbik elnökének felesége

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Nem adják fel, mindent megtesznek a kútba esett kisfiúért

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Előállították és kihallgatták az Echo TV stábját megtámadó férfit

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Orbán Viktor: Köszönök mindent, Barátom!

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Már közel 200 kilónyi ötforintos gyűlt össze Bayer Zsoltnak

Márki-Zayt is érinti a hódmezővásárhelyi strand felújítása miatt indult nyomozás

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A helyi Fidesz szerint Márki-Zay Péter és a város vezetése 170 millió forint értékben fedezet nélkül vállalt kötelezettséget a strand víztisztító berendezésének megépítésére.

Összefogás remix: balos sláger szkinhedkórussal

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Böcskei Balázs, Szakonyi Péter, Farkas Örs és Nagy Ervin Szarvas Szilveszterrel beszéltek az ellenzékről.

Hollik: Előre tudjuk mit fognak mondani

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A magyar kormány nem megy el a Magyarországról szóló EP-vitára, mert azt Soros-féle kampányrendezvénynek tartja.

Már közel 200 kilónyi ötforintos gyűlt össze Bayer Zsoltnak

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A publicista ötforintosokban fizetné ki a Hadházy Ákos számára megítélt 300 ezer forintos kártérítést.

Összefogás remix

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Az ellenzéki összefogás is terítéken a Csörtében 21.05-től.

„Stop Soros” plakátok Budapesten

Újabb szakaszban a Stop Soros miatti eljárás

A Stop Soros törvénycsomag miatti kötelezettségszegési eljárásról is szó lesz a Lapzártában 20.30-tól.

Tizenhárom év börtönre ítélték a volt ukrán elnököt

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Hazaárulás és háború kirobbantásában való bűnsegédlet miatt ítélték el.

Palkovics: A versenyképesség kulcsa a jobb innovációs teljesítmény

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Ez az innovációs ökosztisztéma javításával, az oktatási intézmények és a vállalatok együttműködésével valósulhat meg.

Szalonképes rasszizmus és antiszemitizmus?

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Hollik István, kormányszóvivő lesz a Hír TV Magyarország élőben műsorának vendége 19.30-tól.

Soltész Miklós: A pápa csíksomlyói látogatása történelmi lehetőség

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Ferenc pápa csíksomlyói látogatását június elsejére tervezik.

Jól halad a hűtőcsere program

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Március elejéig minden pályázó megkapja a háztartásigép-csere program támogatási okiratait.

A jobbikosok szerint pártelnökük nem tartozik bocsánatkéréssel

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A párt belügyeként kezelik Sneider Tamás feleségének náci karlendítéses mozdulatát.

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Az Erdélyi Magyar Néppárt a romániai magyar pártok összefogását javasolja.

Mindennapos dolog, egyszerűnek tűnik, de a marketingfogások megnehezítik

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A Panaszkönyv a 11 leggyakoribb marketingfogást mutatta be, amik a még nagyobb költekezésre ösztönzik az embereket.