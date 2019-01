Több mint 240 ezren vették igénybe a Nők40 programot

„Ez leginkább és elsősorban egy családpolitikai, családtámogatási intézkedés, nem annyira nyugdíj, vagy más jellegű intézkedés” – összegezte Rétvári Bence parlamenti államtitkár a 2011-ben bevezetett Nők40 programról. A korkedvezményes nyugdíjjal a gyermeket nevelő édesanyák a korhatár előtt akár nyolc évvel, vagy fogyatékkal élő gyermek esetén még korábban mehetnek nyugdíjba.

„241 ezer nő, 241 ezer édesanya élt már a Nők40 lehetőségével, ők voltak azok, akik úgy gondolták, hogy 40 év szolgálati idő és gyermekneveléssel eltöltött időszak után inkább a pihenést, a nyugdíjat választják. Számukra ez egy fontos kedvezmény volt. Ez azt jelenti, hogy évente körülbelül 30 ezer nő, 30 ezer édesanya élt ezzel a lehetőséggel és azt is jelenti, hogy körülbelül minden hatodik nyugdíjmegállapítás, nyugdíjba vonulás a nők esetében a Nők40 alapján történik” – mondta az államtitkár.

A Nők40 program segítségével a nagyszülő is részt vállalhat az unokák nevelésében. Az intézkedéssel a kormány az édesanyák iránti megbecsülését fejezi ki, azokat támogatják, akik munkát is vállalnak és gyermeket is nevelnek” – tette hozzá államtitkár.

Az ellenzék, mint mindig, akkor is színjátékot játszik, amikor a nyugdíjasokról van szó, hiszen nem támogatták a Nők40 program bevezetését – mondta Dunai Mónika, a Fidesz parlamenti képviselője.

„Ezzel a lépéssel, hogy nem támogatták a bevezetését és azóta is támadják a Nők40 program létjogosultságát, elismerték, hogy nem sok jót gondolnak a magyar nőkről és édesanyákról, akik négy évtizedet ledolgoztak és mellette még gyereket is neveltek” – fogalmazott.

Az ellenzék nem támogatta a rezsicsökkentést, az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését és azt a sikeres gazdaságpolitikát sem, aminek köszönhetően nyugdíjprémiumot tud fizetni a kormány – tette hozzá a Fidesz politikusa.