Több mint 17 000 forintot spórolhatnak a magyar családok a benzinárstoppal

Klebelsbergi tanyai iskolát árulnak

Még Klebelsberg Kunó építtette azt az iskolaépületet, amelyet most eladásra kínálnak Domaszéken. A tanyán álló másik, időközben felújított ház is az iskola része volt egy időben, a kettőt együtt vagy külön is meg lehet vásárolni. A birtokhoz még egy harang is jár.