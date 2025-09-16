Több mint 13 milliárdos kárt okoztak a nyári viharok

Megosztás itt:

Az összesítés, amelyet a tagszervezeteinek jelentései alapján készít a MABISZ, és nem tartalmazza a mezőgazdasági, ipari, illetve a közintézmények káradatait, azt mutatja, földrajzi megoszlásukat tekintve a különböző viharok Pest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Csongrád-Csanád vármegyéket, továbbá Budapest, Debrecen, Hajdúszoboszló, Szeged, Gyál, Szentendre, Székesfehérvár, Vecsés, Hódmezővásárhely városokat sújtotta leginkább.

Az idei átlagkár összege közel 139 ezer forint, míg tavaly ez 137 ezer forint volt. A 130 ezer forint körüli átlagkár nagyjából megfelel egy viharszezonnak, ugyanakkor az elmúlt három évet tekintve, 2023 azonos időszakában volt utoljára hasonló nagyságú kár 13,1 milliárd forinttal.

A károk száma évente nagyon változó, de mindezt befolyásolja a károk típusa is.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!