Több mint 120 milliót zsebelt be Kósa édesanyja

HIVATALOSAN IS BEPERELTE MAGYARORSZÁGOT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A KÖTELEZÕ KVÓTÁK ELUTASÍTÁSA MIATT. VÖLNER PÁL, FIDESZ: AZ EB KETTÕS MÉRCÉT ALKALMAZ, AMIKOR CSAK 3 TAGÁLLAMNÁL KIFOGÁSOLJA A MENEKÜLTKVÓTÁKRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS ELUTASÍTÁSÁT, PEDIG AZT TÖBB ORSZÁG SEM HAJTOTTA VÉGRE. KIÍRTA AZ IDEI KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓS KERET-KÖZBESZERZÉST A NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL, A PÁLYÁZAT ÉRTÉKÉT EGY FORINTBAN HATÁROZTÁK MEG. CSAKNEM 47 MRD FORINTOT KÖLTÖTT KÜLÖNBÖZÕ ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK REKLÁMOZÁSÁRA A ROGÁN ANTALHOZ TARTOZÓ NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL. AZ EGYÜTT A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁGHOZ FORDUL A NEMZETI KOMMUNIKÁCIÓS HIVATAL TÚLKÖLTEKEZÉSE MIATT. SZAVAZATVÁSÁRLÁSTÓL TART A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ A HATÁRON TÚLRA ADOTT TÖBB TÍZMILLIÁRDOS TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN. A HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERV BOJKOTTJÁRA SZÓLÍTJA FEL A CIVIL KÖZOKTATÁSI PLATFORM AZ ISKOLA- ÉS ÓVODAVEZETÕKET. A JOBBIK A VÁRÓLISTÁK MEGSZÜNTETÉSÉT SZORGALMAZZA, AMI ÁLLÁSPONTJUK SZERINT NEM JÁRHAT EGYÜTT AZ ELLÁTÁS SZÍNVONALÁNAK CSÖKKENÉSÉVEL. MSZP: TÖBB EZER GYEREKNEK TOVÁBBRA SINCS DIÁKIGAZOLVÁNYA, MERT NYÁR ÓTA NEM MÛKÖDIK AZ IGÉNYLÉST KEZELÕ INFORMATIKAI RENDSZER. A PARLAMENTI PÁRTOKKAL EGYEZTETNE A BÉREK FELZÁRKÓZTATÁSÁRÓL A NEMRÉG ALAKULT FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET. AZ LMP EGYETÉRT AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK SZTRÁJKKÖVETELÉSÉVEL, MERT ÚGY LÁTJA, HOGY A KORMÁNY TUDATOSAN TARTJA ALACSONYAN A BÉREKET. TOVÁBBRA SEM ÍRJA ALÁ A BKV-VAL A KOLLEKTÍV SZERZÕDÉST AZ EGYIK SZAKSZERVEZET, MIVEL VEZETÕJÜK SZERINT A CÉG ÁLTAL FELKÍNÁLT BÉREMELÉS TÚL KEVÉS. MÁR A MAGYARORSZÁGI ÁRAMELLÁTÁS ÖTÖDE MÉSZÁROS LÕRINC KEZÉBEN VAN, MIUTÁN A FELCSÚTI POLGÁRMESTER BEVÁSÁROLTA MAGÁT A MÁTRAI ERÕMÛBE. NGM: ÚJRA LEHET PÁLYÁZNI MUNKÁSSZÁLLÓK ÉPÍTÉSÉRE, AZ 5 MILLIÁRD FORINTOS KIÍRÁS SZERINT A BERUHÁZÁS 40 SZÁZALÉKÁT AZ ÖNKORMÁNYZATNAK SAJÁT FORRÁSBÓL KELL BIZTOSÍTANIA. A MÉLYBÕL FELTÖRÕ VÍZ KIOLTOTTA A MAGYAR-ROMÁN HATÁRTÓL MINTEGY TÍZ KILOMÉTERRE, A NAGYMAJTÉNYI GÁZKÚTNÁL 18 NAPJA ÉGÕ TÜZET. A ZÁRÓCSAPOT MÉG NEM SIKERÜLT FELSZERELNI, EZÉRT HA ÚJABB GÁZKITÖRÉS LESZ, ISMÉT MEGGYÚJTJÁK, HOGY ELKERÜLJÉK A ROBBANÁST. NEM SIKERÜLT BETILTATNIA DONALD TRUMPNAK AZ ELNÖKSÉGÉRÕL SZÓLÓ KÖNYVET, AMELYBEN VOLT TANÁCSADÓJA HAZAÁRULÁSSAL VÁDOLTA MEG VEJÉT ÉS FIÁT. BIZTONSÁGI OKOK MIATT TILOS MOSTANTÓL SAJÁT MOBILTELEFONT HASZNÁLNIA A SZEMÉLYZETNEK A FEHÉR HÁZBAN. ISMÉT TÖBB TUCAT KORÁBBI ÉS JELENLEGI KATONA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN. AZ IZRAELI KORMÁNY PÉNZT ÍGÉR AZ ÉSZAK-AFRIKÁBÓL ÉRKEZETT ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKNAK, HA ELHAGYJÁK AZ ORSZÁGOT. AZ USA FELFÜGGESZTETTE A PAKISZTÁNI BIZTONSÁGI TÁMOGATÁS NAGY RÉSZÉT, MERT ISZLÁMÁBÁD NEM TETT ÉRDEMI INTÉZKEDÉSEKET A TÁLIBOK MEGFÉKEZÉSÉRE. WASHINGTON ÚJABB SZANKCIÓKAT HOZOTT 5 IRÁNI VÁLLALAT ELLEN, MERT RÉSZT VESZNEK A PERZSA BALLISZTIKUSRAKÉTA-PROGRAMBAN. PANASZT TETT WASHINGTON ELLEN AZ ENSZ-NÉL TEHERÁN, MERT SZERINTÜK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BEAVATKOZIK IRÁN BELÜGYEIBE. FRANCIAORSZÁGBAN ÉS BELGIUMBAN IS SZOLIDARITÁSI TÜNTETÉSEKET TARTOTTAK IRÁNI MENEKÜLTEK A TEHERÁNBAN ZAJLÓ ELLENZÉKI TILTAKOZÁSOK MIATT. RENDÕRÖK ÉS TÜNTETÕK KÖZELÉBEN ROBBANTOTT POKOLGÉPET EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ KABULBAN, A MERÉNYLETNEK 11 HALOTTJA ÉS 25 SEBESÜLTJE VAN. NEM TARTJA MEG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS DÉL-KOREA A FEBRUÁRI PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIA IDEJÉRE TERVEZETT, SZOKÁSOS ÉVI KÖZÖS HADGYAKORLATÁT. ÉSZAK-KOREA VÉLETLENÜL SAJÁT VÁROSÁRA LÕTTE EGYIK BALLISZTIKUS RAKÉTÁJÁT. GLOBÁLIS TERRORISTÁNAK MINÕSÍTETTE WASHINGTON A SZOMÁLIAI AL-SHABAAB MILÍCIA HELYETTES VEZETÕJÉT ÉS BEFAGYASZTOTTÁK ALI ADAN VAGYONÁT. LEGKEVESEBB 35-EN MEGHALTAK A KONGÓI FÕVÁROST SÚJTÓ HEVES ESÕZÉSEK ÉS FÖLDCSUSZAMLÁSOK MIATT. HÕLÉGBALLON-BALESET ÉRT KÜLFÖLDI TURISTÁKAT LUXORBAN, EGY TURISTA MEGHALT, TOVÁBBI HÉT MEGSÉRÜLT AZ ERÕS SZÉL OKOZTA SZERENCSÉTLENSÉGBEN. BARTÓK UTÁN KODÁLY ZOLTÁN SZOBRÁT IS ELLOPTÁK KECSKEMÉTEN. CSALÁS MIATT VÁDAT EMELTEK AZ ELLEN A KECSKEMÉTI TANÁRNÕ ELLEN, AKI 2016-BAN BESZEDETT A DIÁKOKTÓL 9 MILLIÓ FORINTOT EGY FRANCIAORSZÁGI ÚTRA, DE A KIRÁNDULÁST VÉGÜL NEM SZERVEZTE MEG. 79 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT CSÁK MÁTÉ OKLEVELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, FESTÕMÛVÉSZ. 12 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSSEL SÚJTOTT A SZEGEDI ÍTÉLÕTÁBLA EGY BAJAI FÉRFIT, AKI EGY ÉVEN ÁT KÁBÍTÓSZERT ÁRUSÍTOTT. A RENDÕRÖK ELÕL HAMIS RENDSZÁMMAL MENEKÜLVE BALESETET SZENVEDETT EGY AUTÓ NAGYKANIZSÁN. ELFOGTÁK A SAJÓVÁMOSI CSERBENHAGYÓT, AKI EGY GYALOGOS FÉRFIT ÜTÖTT EL, MAJD SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL TOVÁBBHAJTOTT. MÁTÓL BRUTTÓ 2 FORINTTAL EMELTE A 95-ÖS BENZIN, 4 FORINTTAL PEDIG A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL NYRT.