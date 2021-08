Több mint 12 ezren vettek részt az MCC fesztiválon

Szeptember második felében várható a negyedik hullám, mert ekkor emelkedhet a koronavírus fertőzöttek száma jelentősebb mértékben - mondta híradónknak Rusvai Miklós virológus. Akadálymentes lett a nemzeti konzultáció - hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Több mint 12 ezren vettek részt a Mathias Corvinus Collegium fesztiválján - áll a szervezet közleményében. A legnépszerűbb idén az amerikai Fox News sztárműsorvezetője, Tucker Carlson volt, akinek előadására több mint ötszázan voltak kíváncsiak. A belföldi turizmus stabilan helyreállt a koronavírus-járvány okozta leállásból, a külföldi vendégek lassabban, de jönnek Magyarországra - mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Kossuth Rádióban. Az országok nem azért léptek be az unióba, hogy az EU-biztosok folyton demokratikus cenzúrát gyakoroljanak felettük - mondta Peter Gauweiler, a Keresztényszociális Unió volt alelnöke a Kossuth Rádióban. Kövér László szerint a rendszerváltoztatás kezdete óta nem tapasztalt módon támadás alatt áll a Szent István-i hagyaték: a keresztény kultúra, a nemzeti önazonosság és az állami szuverenitás. Ezrek tüntettek Párizsban és más francia városokban szombaton: ez volt sorozatban a negyedik hétvége, hogy az emberek utcára vonultak a koronavírus-járvány megfékezése érdekében életbe léptetett korlátozások ellen. A koronavírus-fertőzöttek száma 202,2 millió, az áldozatoké 4,28 millió világszerte. Csaknem háromszorosára emelkedett a héten a koronavírus áldozatainak száma Romániában. Augusztus 16-tól oltási igazoláshoz kötik a vendéglátóhelyek és rendezvények látogatását Észak-Macedóniában. Az utóbbi 24 órában 39 600 új fertőzöttet és 542 halálesetet jegyeztek föl Iránban. Az új fertőzések heti száma tovább csökkent, de a halálozásban újabb rekordot mértek Oroszországban. A héten az orosz operatív törzs 5529 halálesetről számolt be, ami egymást követően immár a hetedik heti rekord. Ismét százezer fölé emelkedett a koronavírus-fertőzöttek napi esetszáma az Egyesült Államokban. Három napon belül már a harmadik afganisztáni tartomány székhelyét vonta uralma alá a tálib mozgalom - jelentették be a helyi hatóságok. Változatlan intenzitással tomboltak az erdőtüzek Görögország több térségében. Tízezrek tüntettek szombaton Argentínában a szegénység ellen. Nigériában egy újabb chiboki lány szabadult ki hét évvel elhurcolását követően. Északon árvíz és földcsuszamlás, délen erdőtüzek sújtják továbbra is Olaszországot. Nem tudott kőzetmintát venni és a gyűjtőcsőbe tárolni a Perseverance marsjáró, amely pénteken fúrta meg először a vörös bolygó talaját, hogy kőzetet gyűjtsön - derült ki a Földre küldött adatokból. Kétezer négyzetméteren ég a hulladék Kecskemét külterületén, Kisfái tanya térségében egy szeméttelepen - tájékoztat a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Több ezer körbála gyulladt ki Cegléd határában, a 4-es főút közelében vasárnapra virradó éjszaka - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján. Már több mint egymillióan utaztak a Balatonra a MÁV járatain az idei főszezonban - emelte ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán. Ma kezdődik a Rákóczi Szövetség külhoni magyar diákok számára indított sátroaljaújhelyi anyanyelvi és székesfehérvári színjátszótábora. Négy autó ütközött össze az M7-es autópálya 73-as kilométerénél a főváros felőli oldalon. A baleset miatt jelentős torlódás alakult ki - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon. Torlódás alakult ki a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Teljesítményfokozókkal üzletelőket fogtak el a rendőrök. Lezajlott a 32. nyári olimpia záróünnepsége, a magyar zászlót a férfi kajak 1000 méter győztese, Kopasz Bálint vitte. Magyarország hat arannyal, hét ezüsttel és hét bronzzal a 15. helyen zárt a tokiói olimpia éremtáblázatán. Olimpiai bronzérmet szerzett a magyar férfi vízilabda-válogatott. A férfiaknál a tiszaújvárosi, a nőknél a házigazda csapat nyerte a triatlonváltók Pécsen megrendezett országos bajnokságát.