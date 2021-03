Több, mint 11 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 227 beteg

11 132 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 560 971-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 227 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 068-ra emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 520 350 fő a beoltottak száma, ebből 465 643 fő már a második oltását is megkapta. 528 ezren töltötték ki az újraindításról szóló online konzultációt - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. A válaszadók 88 százaléka szerint a járványügyi korlátozásokat fokozatosan, lépésről lépésre kell feloldani. A résztvevők 65 százaléka ért egyet azzal, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozó intézkedések alól. A regisztrált időseknek már több mint a fele megkapta a védőoltást - mondta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A nyitás időpontját az határozza meg, hogy miként áll a járványhelyzet és hogyan állunk a beoltottsággal – mondta Dömötör Csaba Magyarország élőben című műsorunkban. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára közölte: ha elérünk egy bizonyos oltottsági szintet, akkor a nyitásnál támaszkodni kell a szakemberek, a gazdasági szereplők véleményére, valamint az online konzultáció eredményére. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő azt állította, hogy az OMSZ hazudik, amikor azt mondja, hogy jelenleg 4000 körüli esetszámmal dolgoznak, szerinte a valóság az, hogy a számok sokkal rosszabbak, 6000 körül vannak. Semmire sem jó az, ha valótlansággal riogatják az embereket – így reagált Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője Hadházy Ákos állítására Magyarország élőben extra című műsorunkban. Győrfi Pál közölte: nem az esetek száma, hanem a telefonközpontokba beérkező telefonhívások száma volt 6 ezer, de azokból sokszor nem lesz eset. A baloldali fővárosi kerületek nem biztosítanak munkatársakat a koronavírus elleni oltáshoz - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. A koronavírus-járvány okozta kihívások ellenére is beruházási rekordot döntött tavaly Magyarország, mert 1494 vállalat kötelezte el magát fejlesztések mellett - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A járvány okozta különleges megpróbáltatások ellenére is erős maradt a hazai élelmiszeripar, amelynek termelési értéke nyolc százalékkal nőtt tavaly - hangsúlyozta Szijjártó Péter. A család erőforrás és olyan közösség, ahol az ember megtanulhat boldog lenni - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Budapesten, a Ferenc pápa által meghirdetett családok éve megnyitóján. Az ágazati bértámogatás az egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszköze a vállalkozások támogatásának - hangsúlyozta az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára közösségi oldalán. Schanda Tamás kiemelte: eddig 51 milliárd forinthoz jutottak hozzá a vállalkozások, ami azt is jelenti, hogy szinte mindenki, a kérvényezők 99 százaléka megkapta már a neki járó összeget. Több mint 8,5 százalékponttal csökkent a munkabérre rakódó közteher 2009 és 2019 között. Magyarország ezzel az első helyen áll az Európai Unióban - mondta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert kiemelte: az élvonalbeli szereplés hosszú távon is biztosított, hiszen a kormány adócsökkentő politikáját a koronavírus-járvány sem tudta felülírni. Nem szűnik a migrációs nyomás, a magyar határ térségében is rendszeres az embercsempész-tevékenység - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Székelyudvarhely polgármesterét, Gálfi Árpádot megbírságolta Hargita megye prefektusa a március 15-én kitűzött magyar zászlók miatt. A világon 122,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 69,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Nemzeti szinten kell gondoskodni az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Szputnyik V orosz oltóanyag beszerzéséről, ha az Európai Unió nem lép - mondta a német egészségügyi miniszter. Ismét robbanásszerűen emelkedik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, és nincs elég oltóanyag a járvány újabb hullámának feltartóztatásához - mondták egészségügyi vezetők Berlinben. Bécsben elhalasztják a nem sürgős, tervezhető műtéteket a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek emelkedő száma miatt, hogy szükség esetén biztosítani tudják a megfelelő számú ágykapacitást a kórházakban. A belga kormány úgy döntött, hogy az előzetes tervekkel ellentétben mégsem vezet be korlátozásenyhítéseket április elején. Horvátországban szigorúbban fogják ellenőrizni a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos előírások betartását - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter. Franciaországban újraindult az oltás az AstraZeneca-vakcinával, de a francia egészségügyi főhatóság csak az 55 évnél idősebbek beoltását engedélyezte vele. Tömegesen hagyták el az emberek Párizst a koronavírus-járvány megfékezésére életbe lépett harmadik lezárás előtt. A nagy-britanniai koronavírus-járvány terjedésének jelentős lassulását mutatják a mérőszámok, már több mint 26 millióan kapták meg a koronavírus elleni vakcina első dózisát. Beadták a 100 milliomodik koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban Joe Biden amerikai elnök hivatalba lépése óta - jelentette be Jeff Zients, a Fehér Ház Covid-19 munkacsoportjának vezetője. Kanyarójárvány törhet ki Szerbiában, mivel a koronavírus-járvány miatt csökkent a kötelező védőoltások beadásának aránya - közölte a szerbiai gyermekgyógyászok egyesülete. Nyílt párbeszédet, nem pedig vitát javasol amerikai hivatali partnerének, Joe Bidennek Vlagyimir Putyin orosz elnök - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Törökország legalább négy városában indult terrorellenes razzia, amelynek keretében több tucat embert, köztük kurdbarát politikusokat vett őrizetbe a rendőrség. Görögországban idén hivatalosan május 14-től kezdődik az idegenforgalmi szezon, határait azonban várhatóan már április közepétől megnyitja az Európai Unióból érkező turisták előtt - jelentette be Harisz Theoharisz idegenforgalmi miniszter. Női kézilabda olimpiai selejtező: Magyarország - Kazahsztán 46:19 Sopron Basket 75:62-re kikapott a francia Lyontól a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének visszavágóján, de 156:141-es összesítéssel bejutott a négyes döntőbe. Szlovák jégkorongliga: HKM Zvolen - DVTK Jegesmedvék 8:3