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Többmilliárdos sportberuházás indul Szegeden

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2017. december 24., vasárnap 09:25, frissítve: vasárnap 09:55

A városi uszoda kivitelezésére már kiírták a pályázatot, a felhívás az unió hivatalos értesítőjében jelent meg.

A pályázóknak 2018. január 31-ig kell benyújtaniuk az ajánlatokat. A 4 emeletes sportkomplexumban több medence lesz, és wellness részleget is építenek hozzá. A fejlesztésre a kormány még idén 500 millió forintot, 2019-ig pedig több mint 10 milliárd forintot szán. Szeged egy 8 ezer férőhelyes kézilabdacsarnokot is kap, erre a központi költségvetésből idén 1 milliárd, 2019-ig pedig 16 milliárd forint jut.

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Szegeduszodaberuházás

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