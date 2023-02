Több magáncég is kaphatott az amerikai kampányfinanszírozásból

Megosztás itt:

Augusztusban ismerte be Márki-Zay Péter először, hogy százmilliókat kaptak külföldről. Aztán kiderült: összesen négymilliárd forint érkezett Magyarországra. A összeg egyrészt Action for Democracytól, másrészt egy meg nem nevezett svájci alapítványtól érkezett.

A Nemzeti Információs Központ megállapította, hogy a Márki-zay Péterhez köthető Mindenki Magyarországa Mozgalom mellett a DatAdat és az Oraculum 2020 Kft. voltak a külföldről érkező támogatások koordinátorai.

Most azonban új névvel bővült a támogatásokból részesült cégek listája. Több magáncég, köztük a Pulai András által vezetett Publicus Kft. is kaphatott a guruló dollárokból - számolt be az Origo.

A lap szerint a közvélemény-kutatásokkal és politikai elemzésekkel foglalkozó vállalkozás szoros kapcsolatban áll a baloldallal.

A Publicus rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat baloldali önkormányzatoknak, korábban szerződött a Gyurcsány-kormánnyal is és kapott már megbízást a Demokratikus Koalíciótól, valamint partnere több Soros intézménynek is.

Az intézet továbbá rendszeresen együttműködik a Népszavával is, Pulai András pedig több szállal kötődik a DatAdathoz.