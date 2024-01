Milliárdok jutnak a parlamenti kis pártoknak az adófizetők pénzéből

Párbeszéd, az LMP, a Jobbik, az MSZP és már talán a Momentum is! Közös bennük, hogy, ha most vasárnap lennének a választások, be sem jutna a parlamentbe, mégis több százmillió forintból gazdálkodhatnak - hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.