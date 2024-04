Több kerületben is módszeresen letépik a Fidesz plakátjait

Megosztás itt:

Az 50 ezer forint alatti kár szabálysértésnek, a fölött bűncselekménynek számít. Mindezt éjszakánként művelik, egy elkövető már meg is bánta Józsefvárosban, hiszen elfogta a rendőrség. Terézvárosban szintén gyűlöletkampányt folytat a baloldal.

Bár korábban is volt példa kampány idején a gyerekes plakátrongálásokra, ilyen mértékű és szervezett még sohasem volt, mint ma Budapesten, ahol e téren gyökeret vert az erőszak. Óbudán nemrég megtámadták a Fidesz-irodát, ahogyan Józsefvárosban is betörték a helyi Fidesz-iroda ablakát, amely ripityára tört. Az elkövetőt elkapták, és kiderült: Jámbor András egyik mozgalmának aktivistája volt. Józsefvárosban most, ahogy elindult a kampány, például egyértelműen látszik, hogy bizonyos utcákra "szakosodtak" a plakátrongálók, és Terézvárosban is módszeresen tépkedik le és rongálják meg a kifüggesztett hirdetményeket.

A VIII. kerületben már az első éjszaka rongáltak, egy elkövetőt a rendőrség el is kapott - írta meg Szilágyi Demeter fideszes önkormányzati képviselő közösségi oldalán.

" Köszönet a rendőrségnek akik már fülön is csípték az elsőt rongálót. Betörhetik az irodánk ablakát, letépkedhetik a plakátjainkat, de mi csak megyünk tovább, mert mi változást akarunk a kerületben, mert Józsefváros jobbat érdemel!"

"Jó látni, hogy mekkora az idegesség náluk, mindjárt a kampány elején"

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője, Józsefváros korábbi polgármestere is szóvá tette az esetet.

"Józsefvárosban már a kampányrajt éjszakáján megrongálták Jámbor András erőszakos antifái Sára Botond plakátjait. Nem is csoda az erőszak, az aurórás antifák vertek félholtra másfél évvel ezelőtt ártatlan embereket Budapest utcáin, és szintén Jámbor “harcostársa” törte-zúzta össze februárban a kerületi Fidesz irodát" - mondta.

Jámbor és Pikó András mögött külföldről finanszírozott szervezetek és személyek állnak, ennek részletes bemutatására készülünk a kampányban dokumentumokkal, nevekkel, adatokkal, szerződések bemutatásával. Nyilvánosságra hozzuk, kiknek és milyen szervezeteknek játszották ki az önkormányzati pénzeket, és azok hogyan kapcsolódnak a Soros-birodalomhoz. Az éjjel történtek ellenére jó látni, hogy mekkora az idegesség náluk mindjárt a kampány elején

– mondta Kocsis az ügyben, hozzátéve: "Jámborék Szikra mozgalmának szellemi elődei száz évvel ezelőtt is ellenfeleik megfélemlítésére és fizikai megsemmisítésére törekedtek, ezért semmin nem csodálkozunk, de üzenjük nekik: nem félünk, ki fogjuk szabadítani Józsefvárost a dollárbaloldal fogságából!"

