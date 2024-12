Több hullámban érkezik csapadék a hétvégén

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, délelőtt délnyugaton eshet eső, majd délutántól - északkelet kivételével - egyre többfelé elered az eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon havas eső, a hegyekben havazás is várható. A keleti, északkeleti szelet sokfelé erős, néhol viharos lökések is kísérhetik. A hajnali mínusz 3, plusz 3 fokról általában 2-8, délkeleten 9-11 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szombatra virradóra, reggel szórványosan valószínű eső, havas eső, néhol ónos szitálás, északkeleten hószállingózás is. Napközben maradnak borult, párás vidékek, de átmenetileg több helyen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, főleg délnyugaton több-kevesebb napsütés is lehet, majd nyugat felől vastagodni kezd a felhőzet. Napközben, este inkább csak az északi, északkeleti tájakon fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék. Sokfelé megélénkül a délnyugati, később a délkeleti szél. A hajnali mínusz 4, plusz 3 fokról 1 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb idő.

