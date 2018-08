Több helyen is rekordalacsony a Duna vízszintje

Rekordalacsony a Duna, az elmúlt napokban öt helyen is megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízállás – közölte az Országos Műszaki Irányító Törzs. Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Pakson, Domboriban és Baján is megdőlt a rekord, de ma reggel Budapestnél is mindössze 72 centiméteres volt a vízállás. A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint azonban hétvégén számottevő mennyiségű csapadék várható.