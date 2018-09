Több gyümölcsöt és tejet kapnak a diákok

2018. SZEPTEMBER 6., CSÜTÖRTÖK KOCSIS MÁTÉ: A FIDESZ-FRAKCIÓ AZT JAVASOLJA, HOGY AZ ORSZÁGGYÛLÉS HATÁROZATBAN VÁLASZOLJON A SARGENTINI-JELENTÉSRE. SZIJJÁRTÓ PÉTER: SZÜKSÉG VAN EGY ERÕS EURÓPAI UNIÓRA, AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG EREJE AZ ERÕS TAGÁLLAMOKON ALAPSZIK. EURÓPA FÖDERALISZTIKUS KONCEPCIÓJA ZSÁKUTCA, A TAGÁLLAMOKAT GYENGÍTI A NEMZETI HATÁSKÖRÖK ELVÉTELE TETTE HOZZÁ A KÜLÜGYMINISZTER. KSH: 5,4 SZÁZALÉKKAL NÕTT A KISKERESKEDELMI FORGALOM JÚLIUSBAN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST. TÖBB MINT 600 MILLIÁRD FORINT JUT OKTATÁSRA 2019-BEN, ENNEK JELENTÕS HÁNYADA A BÉREKET FEDEZI MONDTA RÉTVÁRI BENCE AZ M1-EN. A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR HELYZETÉRTÉKELÉSE SZERINT BÉREMELÉSRE VAN SZÜKSÉG A PEDAGÓGUSOK LEMORZSOLÓDÁSÁNAK MEGÁLLÍTÁSÁHOZ. EBBEN A TANÉVBEN CSAKNEM ÖTMILLIÁRD FORINTNYI TEJET ÉS TEJTERMÉKET OSZTANAK SZÉT A TANULÓK KÖZÖTT MAGYAR IDÕK. A SARGENTINI-JELENTÉS VITÁJA ÉS AZ EP-VÁLASZTÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS LESZ A FÕ TÉMA A FIDESZ-KDNP VELENCEI FRAKCIÓÜLÉSÉN MAGYAR IDÕK. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: EGYSZERÛEN CÁFOLHATÓK A SARGENTINI-JELENTÉS TÉVEDÉSEI KOSSUTH RÁDIÓ. AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG ELÉ VISZI A MIGRATION AID PÁRTTÁ ALAKULÁSÁNAK ÜGYÉT A FIDESZ. WHO: A MAGYAROK TÖBB MINT HARMADA NEM VÉGEZ MEGFELELÕ, NAPI TESTMOZGÁST. ANGELA MERKEL: NÉMETORSZÁG ÉS CSEHORSZÁG EGYETÉRT, HOGY AZ EU ÉS TÖRÖKORSZÁG MENEKÜLTÜGYI MEGÁLLAPODÁSA MINTA LEHET MÁS TAGÁLLAMOK SZÁMÁRA. KÉT OROSZ GYANÚSÍTOTTAT NEVEZETT MEG A BRIT VÁDHATÓSÁG A SZKRIPAL-ÜGYBEN. BRIT MINISZTERELNÖK: BIZONYÍTÉKOK TÁMASZTJÁK ALÁ, HOGY A GYANÚSÍTOTTAK AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÜGYNÖKEI. OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ: MOSZKVÁNAK NEM MOND SEMMIT AZ ANGLIAI MÉRGEZÉSSEL KAPCSOLATBAN MEGNEVEZETT KÉT GYANÚSÍTOTT. A BRIT ÜGYÉSZSÉG EURÓPAI ELFOGATÓPARANCSOT BOCSÁT KI, MERT AZ OROSZ ALKOTMÁNY TILTJA OROSZ ÁLLAMPOLGÁROK KIADATÁSÁT. NAGY-BRITANNIA AZ ENSZ BT ELÉ VINNÉ A SZKRIPAL-ÜGY NYOMOZÁSÁNAK FEJLEMÉNYEIT. BEJELENTETTE MANFRED WEBER, HOGY INDUL AZ EURÓPAI NÉPPÁRT CSÚCSJELÖLTI TISZTSÉGÉÉRT. HA A NÉPPÁRT NYER AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON, WEBER LEHET AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÚJ ELNÖKE. A FEGYVERLOBBIRÓL ÉS AZ ELNÖK JOGI FELELÕSSÉGRE VONHATÓSÁGÁRÓL KÉRDEZTÉK DONALD TRUMP LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGRA KIVÁLASZTOTT JELÖLTJÉT. NEMZETBIZTONSÁGI KOCKÁZAT MIATT LOPTAK EL IRATOKAT DONALD TRUMP ASZTALÁRÓL ERRÕL IS ÍRT AZ EGYIK AMERIKAI ÚJSÁGÍRÓ LEGÚJABB KÖNYVÉBEN. SZÖUL: ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA ÚJABB CSÚCSTALÁLKOZÓT TART MÉG SZEPTEMBERBEN. 11-RE EMELKEDETT A JAPÁNBAN PUSZTÍTÓ DZEBI TÁJFUN HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, 340-EN MEGSÉRÜLTEK. FÖLDCSUSZAMLÁST ÉS ÁRAMKIMARADÁSOKAT OKOZOTT EGY NAGY EREJÛ FÖLDRENGÉS HOKKAIDÓ SZIGETÉN. AZ INDIAI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG ELTÖRÖLTE A HOMOSZEXUALITÁST BÜNTETÕ, CSAKNEM MÁSFÉL ÉVSZÁZADA HOZOTT TÖRVÉNYT. TÛZ VOLT A GYÕRI PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ EGYIK ALAGSORI HELYISÉGÉBEN, HARMINC EMBERNEK EL KELLETT HAGYNIA AZ ÉPÜLETET. TÖBB MINT EGY TONNA JELÖLETLEN ZÖLDSÉGET ÉS GYÜMÖLCSÖT TALÁLTAK A NAV MUNKATÁRSAI EGY TEHERAUTÓBAN MAKÓN, A BÍRSÁG MILLIÓS IS LEHET. TÖBB MÉTERT ZUHANT EGY NYOLCÉVES GYERMEK, MIUTÁN KIESETT EGY KAPOSVÁRI KÓRHÁZ ABLAKÁN, SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT. FELOLDOTTÁK A TÛZGYÚJTÁSI TILALMAT CSONGRÁD ÉS BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN. HAZAHOZTÁK SVÁJCBÓL ÉS KIHALLGATTÁK A CSENGERI ÖRÖKÖSNÕKÉNT ELHÍRESÜLT SZ. GÁBORNÉT, AKIT CSALÁS GYANÚJA MIATT KÖRÖZTEK.