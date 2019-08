Több forrást kap az agrárium

Bővebb források állnak rendelkezésre az agráriumban - jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hangsúlyozta a többletfinanszírozásra azért is szükség van, mert új kihívások előtt áll az ágazat. Hozzátette: ahhoz, hogy a termelés biztonságát az éghajlatváltozás mellett is fenn lehessen tartani ahhoz öntözésfejlesztésre van szükség.