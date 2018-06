Több ezer ember marad áram nélkül a vihar miatt

Négy megyében, több tízezer ember maradt áram nélkül a kedd esti vihar után. Pár óra alatt 40 milliméter eső hullott. Éjjel főként Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Pest megyében volt szükség a tűzoltók munkájára. Főként kidőlt fák, letört ágak miatt riasztották őket. A vasúti közlekedésben még mindig vannak fennakadások.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ma reggelig közel 300 helyszínen volt szükség a tűzoltók munkájára, elsősorban a viharos erejű szél jelentett most problémát, leszakadó faágakhoz, kidőlt fákhoz riasztottak bennünket országszerte. A legtöbb kárról szóló bejelentés Pest megyéből érkezett, de Győr-Moson-Sopron megye, illetve Bács-Kiskun megye térségéből is számos esetről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba személyi sérüléssel járó viharkáros eseményről nem érkezett bejelentés, azonban több helyszínen még jelenleg is akadozik az áramellátás, elsősorban Pest, Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye területén” – közölte Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A várható felhőszakadások miatt ma is az ország nyugati részében másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben.