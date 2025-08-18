Több európai vezető is elkíséri az ukrán elnököt Washingtonba + videó

Volodimir Zelenszkijt és az európai vezetőket fogadja a Fehér Házban Donald Trump. Az ukrán elnököt többek között az Európai Bizottság elnöke is elkíséri. Ursula von der Leyen mielőtt elindult Washingtonba a béke feltételeiről tárgyalni, még bejelentette, hogy szeptemberben mutatják be a 19. Oroszország ellenes szankciós csomagot.
Horvát katonák nem vesznek részt mások háborúiban - jelentette ki Zoran Milanovic horvát államfő hétfőn arra reagálva, hogy Andrej Plenkovic horvát kormányfő csatlakozott a Tettrekészek Koalíciója (Coalition of the Willing) országainak tárgyalásaihoz.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.