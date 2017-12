Több észak-hevesi település is kimaradt az idei tűzifaprogramból

Mátraderecskén számítógépes rendszerhiba miatt nem ért be időben a pályázat, Szentdomonkoson pedig az előre hozott határidő miatt nem igényelhettek támogatást. Az érintett települések lakói így sem maradnak segítség nélkül, idén tűzifa helyett pénzt kapnak az arra rászorulók.

Készülnek a télre Mátraderecskén. A falu szociális szövetkezetének dolgozói folyamatosan termelik és vágják össze a fát, a település összes intézményét ezzel fűtik. Az önkormányzat az Északerdő Zrt. több területén gazdálkodik, a kitermelt fából a derecskei lakosok kedvezményesen vásárolhatnak.

Szociális tűzifa azonban nem lesz idén a faluban. Az önkormányzat szeretett volna részt venni a programban, de egy internetes hiba miatt kicsúsztak a pályázati határidőből. Mátraderecske polgármestere elfoglaltsága miatt nem tudott kamera elé állni, de telefonon elmondta, hogy ebben az évben is támogatják a rászorulókat, és nem csak azok kapnak segítséget, akik fával fűtenek.

„Nálunk nagyon sokan laknak idősek a faluban, és az idősek nagy része nem tud már fával fűteni, ők gázzal fűtenek. Éppen ezért a rendeletünkben ezt szabályoztuk le, hogy nem tűzifa-támogatást adunk, hanem tüzelési támogatást adunk, tehát itt mindenki beadhatta a kérelmét. Természetesen azt megszabtuk, hogy az önkormányzat majd mi alapján fog dönteni. Például kiemeltük, hogy a 70 éven felüli egyedülállók megkapják ezt a támogatást. 253-an adták be, és 221 támogatást szavaztunk meg” – fogalmazott Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere.

Szentdomonkoson is sokaknak szükség lenne támogatásra, de a szociális tűzifaprogramról itt is lemaradtak. A falu polgármestere szerint ebben az is közrejátszott, hogy a korábbi évekhez képest előre hozták a pályázatok leadási határidejét. Kovács Zoltán azt mondja, mindenképp segíteni akartak az ott élőkön, ezért a kormányhoz fordultak segítségért.

„Rendkívüli szociális támogatást kaptunk, és ebből a rászorult családoknak, akik halmozottan hátrányos helyzetű családok, az azt jelenti, hogy a gyermekvédelmi támogatásra jogosultaknak húszezer forint szociális segélyt kiosztottunk. És akkor ez őrajtuk áll, hogy ezért fát vásárolnak vagy egyéb szükségesebb dologra költik el” – mondta a szentdomonkosi polgármester, Kovács Zoltán.

Szentdomonkoson 37 család kapott támogatást.

„Ez nagy segítség volt a polgármester úr részéről, szerintem ez nemcsak nekünk, hanem a faluban mindenkinek, aki erre rászorult. Ebből fát vásárolunk, mert erre van most a legnagyobb szükség” – fogalmazott Pusomi Ernőné szentdomonkosi lakos.

A szociális tűzifaprogramból kimaradt másik két észak-hevesi településen, Tarnaleleszen és Fedémesen is pénzbeli segélyt kapnak a rászorulók.