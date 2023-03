Több ellenzéki párt sem támogatja Ráczné Földi Juditot

Megosztás itt:

Gyurcsány Ferenc már évértékelőjében is megüzente: a DK az egyetlen út az ellenzéki pártok számára.

Aki bármelyikünknek jön, az mindannyiunkkal jön szembe!

- ezt pedig közösségi oldalán írta Gyurcsány, Ráczné Földi Judit védelmében. A DK elnöke a Momentumnak üzent ezzel. Ahogy fogalmazott: nem hagyunk egyetlen embert se hátra! Aki megtámad bennünket, azzal megküzdünk.

Nem hagyjuk veszni az igazságot, bírósághoz fordulunk, hogy ne lehessen parlamenti képviselő a hazudozó offshore-lovag!

Ráczné parlamentbe küldésére így válaszolt a Momentum, miután a Nemzeti Választási Bizottság jóváhagyta, hogy az elhunyt DK-s Kordás László helyére beülhessen a szintén DK-s Ráczné Földi Judit. A Momentum megjegyezte: az ellenzékben is vannak a parlamenti képviselőségre méltatlan politikusok. Szerintük Ráczné Földi Judit azért nem méltó a képviselői mandátumra, mert hazudott.

A Momentum elnöke a Fejér Vármegyei Hírportálnak azt nyilatkozta: ilyen ember nem méltó arra, hogy az Országgyűlésben üljön és képviselje a magyarokat. Gelencsér Ferenc hozzátette azt is, hogy ez az offshore-ügy a Momentum, és vélhetően a DK értékeivel is szembe megy.

Korábban Karácsony Gergely is támadta Rácznét. Szerinte ugyanis elfogadhatatlan, és az előválasztás szabályaival is összeegyeztethetetlen, ha egy politikus nemcsak képvisel, de tulajdonol is egy amerikai offshore-helyszínre bejegyzett vállalkozást. A főpolgármester akkor a szocialista Tóth Bertalannal együtt kezdeményezett eljárást Ráczné ellen.