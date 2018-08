Több állami cégnél is szabálytalanságokat talált az ÁSZ

Fotókiállításon mutatták be az elmúlt években megújult kastélyokat, közintézményeket és múzeumokat. A tárlatot a Várkert Bazárban rendezték, amely szintén bemutatkozott a kiállításon. A kormány nemcsak ezt az épületet, de az egész várnegyedet több százmilliárd forintból újítja fel, részben azért, hogy több minisztérium is ide költözhessen.

Magában a palotában is a Szent István terem fog megújulni. Ezt hamarosan majd - egy másfél-két év múlva - a nagyközönség is láthatja. De ezen kívül a lovarda épülete is most már szépen látszik. Hauszmannak, Hauszmann Alajosnak az egyik legfontosabb épülete és bizony még jó néhány emlék újul meg a Várban - mondta a közszolgálatért felelős államtitkár, Tuzson Bence.

Az egykori karmelita kolostorba költözhet rövidesen a Miniszterelnökség, a Pénzügyminisztérium pedig ebbe a Szentháromság téri palotába, amely eredetileg is a tárcának épült a múlt század elején. A több mint két évig tartó felújításra egy keretközbeszerzést írtak ki, 90 milliárd forintos árat határoztak meg - ahogy a dokumentumban fogalmaznak - elméleti árként.

Az állami vagyontárgyakra, így a tárlaton bemutatott több épületre vonatkozó kivitelezési munkákat és a későbbi üzemeltetést 2016-ig a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. végezte. Az Állami Számvevőszék éppen a tárlat megnyitásával egy napon hozta nyilvánosságra a cég gazdálkodásáról szóló jelentését.

A 2013 és 2016 közötti időszakról azt írták: a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű, nyilvántartási és leltározási kötelezettségeiknek nem tettek eleget, ezért a közvagyonnal való felelősségteljes gazdálkodás nem volt biztosított.

Tulajdonképpen összemosódott egy korábbi időszak egy jelenlegi időszakkal. De nyilván figyelembe kell venni az Állami Számvevőszék megállapításait és ki kell javítani azokat a hibákat, amelyeket föltártak, de ezek elsősorban olyan leltározási kérdések, amelyek már azóta minden évben a mérleget alátámasztják - mondta a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója, Gyutai Csaba.

Az ügyvezető azt mondja, amióta ő vezeti a céget, kijavították a hibákat.