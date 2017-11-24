2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Tízmillióba fájt a Fradinak a novemberi balhé

Hír TV

2017. november 24., péntek 12:15, frissítve: péntek 13:12

Háromról tízmillió forintra emelte a Ferencváros büntetését a Magyar Labdarúgó Szövetség a november eleji balhé miatt.

A csapatra kiszabott szektorbezárást helybenhagyta a szervezet fellebbviteli bizottsága. Az indoklás szerint több ember élete volt veszélyben, és a biztonságiak visszavonása – amelyről a klub a drukkerekkel megállapodott – súlyos mulasztás volt.

A Fradi ultrái a DVSC elleni bajnoki szünetében estek egymásnak, a verekedésben ketten súlyosan megsebesültek.

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FerencvárosbüntetésFradi

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