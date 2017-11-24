Tízmillióba fájt a Fradinak a novemberi balhé

NINCS NYILVÁNTARTÁS A BEÉRKEZÕ NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍVEKRÕL - ERRE JUTOTT HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE, MIUTÁN BETEKINTHETETT A FELDOLGOZÁSBA.
HADHÁZY ÁKOS: A KORMÁNY ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN NEMHOGY 1,7 MILLIÓ, DE MÉG 1 MILLIÓ VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍV SINCS.
A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT.
MA KEZDÕDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, A 10 EZER FORINTOS JUTTATÁST A POSTÁSOK VISZIK KI KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁR.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT ELSZEGÉNYEDÕBEN VANNAK A NYUGDÍJASOK, A NETTÓ ÁTLAGNYUGDÍJAK ÉPPHOGY MEGHALADJÁK A SZEGÉNYSÉGI KÜSZÖBÖT.
EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRÓL TARTOTT RÉSZORSZÁGGYÛLÉST AZ MSZP AJKÁN, 10 PONTOS PROGRAMOT ÁLLÍTOTTAK ÖSSZE.
TÓTH BERTALAN, AZ MSZP PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJE: A FUTBALLRA SZÁNT PÉNZNEK A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN LENNE A HELYE.
ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL: NEM VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE AZ EURÓPA LÉGTERÉBE KERÜLT RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS.
SZABÁLYTALANSÁGOKAT ÁLLAPÍTOTT MEG AZ ÁLLAMI HALGAZDASÁGOKNÁL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK.
25-30 MILLIÁRDOS FORGALMAT VÁRNAK A MAGYAR KERESKEDÕK A FEKETE PÉNTEKEN, AZ AKCIÓT A MAGYAR WEBÁRUHÁZAK CSAKNEM KÉTHARMADA MEGHIRDETTE.
NAV: AZ INTERNETES RENDELÉS ELÕTT FONTOS TÁJÉKOZÓDNI AZ ESETLEGESEN FIZETENDÕ VÁMOKRÓL ÉS EGYÉB KÖZTERHEKRÕL.
MÁTÓL 2 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÁRA, A GÁZOLAJÉ NEM VÁLTOZOTT; A TÖLTÕÁLLOMÁSOK ÁRAI KÖZÖTT 50 FORINTOS KÜLÖNBSÉG IS LEHET.
MA ÉRKEZIK A KOSSUTH TÉRRE AZ ORSZÁG KARÁCSONYFÁJA, A 20 MÉTER MAGAS EZÜSTFENYÕT EGY TÖKÖLI NYUGDÍJAS HÁZASPÁR AJÁNLOTTA FEL.
HIVATALÁBAN MARAD A ROMÁN KORMÁNY, MEGBUKOTT AZ ELLENZÉK ÁLTAL BETERJESZTETT BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY.
CSÚCSTALÁLKOZÓT TARTANAK AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A KELETI PARTNERSÉGI ORSZÁGOK BRÜSSZELBEN, CÉLJUK A GAZDASÁGI KÖTELÉKEK ERÕSÍTÉSE.
UKRÁN VÁLSÁG: KIÚJULTAK A HARCOK A DONYEC-MEDENCÉBEN, SÚLYOS KATONAI VESZTESÉGEK MINDKÉT OLDALON.
VÁLTOZOTT AZ ÁLLÁSPONT, AZ ARGENTIN HADITENGERÉSZET SZERINT BIZTOSAN ROBBANÁS TÖRTÉNT OTT, AHOL EGY HETE ELTÛNT A TENGERALATTJÁRÓ.
KÍNA A SZANKCIÓK ÉRTELMÉBEN NEM IMPORTÁL VASÉRCET, SZENET ÉSZAK-KOREÁBÓL ÉS MEGSZÜNTETTE A BENZIN, ILLETVE A GÁZOLAJ EXPORTOT IS.
ÚJABB 79 KORÁBBAN ELBOCSÁJTOTT TANÁR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT ANKARÁBAN AZZAL A GYANÚVAL, HOGY KAPCSOLATBAN ÁLLNAK A GÜLENISTA HÁLÓZATTAL.
AZ ISZLAMISTA TERRORIZMUS ELLENI, EZER FÕS EGYSÉGET ÁLLÍT FEL A NÉMET SZÖVETSÉGI BÛNÜGYI HIVATAL, AZ ÁTSZERVEZÉST JÖVÕRE HAJTJÁK VÉGRE.
OROSZ HADÁSZATI BOMBÁZÓK MÉRTEK CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM LÉTESÍTMÉNYEIRE A SZÍRIAI DEIR-EZ-ZÓR TARTOMÁNYBAN.
HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLETRE AJÁNLKOZÓ, 22 ÉVES PAKISZTÁNI FÉRFIT.
MEGDUPLÁZTÁK OSCAR PISTORIUS BÖRTÖNBÜNTETÉSÉT, A BARÁTNÕJÉT MEGGYILKOLÓ HATSZOROS PARALIMPIAI BAJNOK FUTÓ MÉG 13,5 ÉVET MARAD RÁCSOK MÖGÖTT
LETETTE HIVATALI ESKÜJÉT EMMERSON MNANGAGWA ZIMBABWEI ELNÖK, A 75 ÉVES POLITIKUST A ZANU-PF KORMÁNYPÁRT JELÖLTE AZ ÁLLAMFÕI TISZTSÉGRE.
KILENCVENEGY ÉVES KORÁBAN ELHUNYT VASADI PÉTER KOSSUTH- ÉS JÓZSEF ATTILA-DÍJAS ÍRÓ, KÖLTÕ, A NEMZET MÛVÉSZE.
LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER DUNAVARSÁNYBAN; AZ OLTÁS KÖZBEN HÁROM GÁZPALACK IS FELROBBANT ÉS LEÉGETT A GARÁZS, AMELYBEN KÉT AUTÓ VOLT.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY RENDÕRAUTÓ ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ A FÕVÁROS VIII. KERÜLETÉBEN, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK HÁROM RENDÕR.
MEGPRÓBÁLT MEGSZÖKNI EGY FOGOLY A VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁGRÓL, AZ EMELETI MOSDÓ ABLAKÁN UGROTT KI, DE ELTÖRTE A LÁBÁT ÉS ELFOGTÁK.
PÉNZT CSALT KI 21 IDÕS EMBERTÕL, AZ 57 ÉVES VERESEGYHÁZI FÉRFI ÜGYE VÁDEMELÉSI JAVASLATTAL ZÁRULT.