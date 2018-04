Tízezrek érdeklődnek a hétvégi kormányellenes tüntetés iránt

FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL MEGSZÛNIK A MAGYAR NEMZET NAPILAP ÉS ANNAK ONLINE VERZIÓJA, AZ MNO.HU. A LÁNCHÍD RÁDIÓ FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁI MIATT, 2018. ÁPRILIS 11-TÕL BESZÜNTETI MÉDIASZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉT. EGY BARANYAI SZAVAZÓKÖRBEN CSAK AZ ELLENZÉKI JELÖLTEKRE LEADOTT SZAVAZATOK LETTEK ÉRVÉNYTELENEK - INDEX. KAMUPÁRTHOZ KERÜLHETTEK A JOBBIK SZAVAZATAI EGY BUDAPESTI SZAVAZÓKÖRBEN. A NYÍREGYHÁZI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ AZ EGYÜTTRE SZAVAZOTT, AZ NVI HONLAPJÁN VISZONT A PÁRT NULLA VOKSOT KAPOTT. EGY NAP ALATT 24 MILLIÓ FORINTOT GYÛJTÖTT AZ EGYÜTT. MOLNÁR GYULA SZERINT A KUDARCÉRT A DK, AZ LMP ÉS A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM IS FELELÕS. A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG MÉGIS KIADJA AZ ÉRDEKLÕDÕ PÁRTOKNAK A SZAVAZÓKÖRI JEGYZÕKÖNYVEK SZKENNELT VÁLTOZATÁT KLUBRÁDIO. VÁLASZTÁSI CSALÁSRA GYANAKSZIK, ÉS TELJES ÚJRASZÁMLÁLÁST KÖVETEL A JOBBIK, AZ MSZP, AZ LMP ÉS A DK IS. A KÉTHARMADOS TÖBBSÉG BIRTOKÁBAN MÁR MÁJUSBAN SZAVAZHAT A PARLAMENT A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRÓL. ELÕREHOZTÁK SZOMBATRA A KOSSUTH TÉRRE MEGHIRDETETT KORMÁNYELLENES DEMONSTRÁCIÓT, EDDIG KILENCVENEZREN JELEZTÉK A RÉSZVÉTELÜKET. A MOMENTUM UTÁN A DK IS LÉTREHOZOTT EGY CSALÁSBEJELENTÕ WEBOLDALT. LIBERÁLISOK: BOSSZÚT ÁLLHAT A FIDESZ A BUDAPESTIEKEN, MIUTÁN A FÕVÁROSBAN BUKTAK A FIDESZ JELÖLTJEI. TRANSPARENCY, POLITICAL CAPITAL: 3 MRD FORINT KÖZPÉNZT VITTEK EL A KAMUPÁRTOK A KAMPÁNYTÁMOGATÁSBÓL. VÁLLALNÁ AZ MSZP ELNÖKSÉGÉT KUNHALMI ÁGNES ATV. 700 MILLIÓ FORINTOS CSALÁSSAL GYANÚSÍTJA AZ ÜGYÉSZSÉG BUSCH BÉLÁT, HABONY ÁRPÁD KORÁBBI JOGI KÉPVISELÕJÉT NAPI.HU. AMERIKAI KUTATÓINTÉZET: MAGYARORSZÁG DEMOKRÁCIA-MUTATÓJA AZ ELMÚLT TÍZ ÉVBEN FOLYAMATOSAN ROMLOTT. KANADAI LAP: AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK KORLÁTOZÁSÁVAL TANÍTANÁK MÓRESRE A LENGYEL ÉS A MAGYAR AUTOKRÁCIÁT NAPI.HU. 6 ÉVVEL A MALÉV MEGSZÜNTETÉSE UTÁN A DOLGOZÓK RÉSZÉRE ÖSSZESEN 3 MRD FORINTOT KELL KIFIZETNIE AZ ÁLLAMNAK NAPI.HU. KÁPOLNA IS LESZ A 9 MILLIÁRDOS SZEGEDI STADIONBAN. EBESZ: NEM VOLT EGYENLÕ VERSENY A VÁLASZTÁSON, MIVEL A KORMÁNY IS TÁMOGATTA ANYAGILAG A FIDESZ KAMPÁNYÁT. A FIDESZ KIZÁRÁSÁT FOGJA KEZDEMÉNYEZNI AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL A BELGIUMI KÖZÖSSÉG KERESZTÉNYSZOCIÁLIS PÁRTJÁNAK ELNÖKE. A BRIT KÜLÜGYMINISZTER TÖBB POLITIKUS SZERINT SZÉGYENT HOZOTT AZ ORSZÁGRA AZZAL, HOGY GRATULÁLT A MAGYAR MINISZTERELNÖKNEK. TELJES KÉSZÜLTSÉGBEN VAN A SZÍRIAI HADSEREG, WASHINGTON LÉGICSAPÁSRA KÉSZÜL. OROSZ NAGYKÖVET: HA AZ AMERIKAIAK TÁMADNAK, LELÕJÜK A RAKÉTÁIKAT. LEZUHANT EGY HELIKOPTER AZ OROSZORSZÁGI HABAROVSZK VÁROSÁBAN, A HELIKOPTER FEDÉLZETÉN LÉVÕ MIND A HAT EMBER MEGHALT. LEZUHANT EGY KATONAI REPÜLÕGÉP ALGÉRIÁBAN, TÖBB MINT 250-EN MEGHALTAK. LEGKEVESEBB HÚSZ HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT EGY TÖMEGES SZÖKÉSI KÍSÉRLET AZ EGYIK ÉSZAK-BRAZÍLIAI BÖRTÖNBEN. TÍZ ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK MIANMARBAN HÉT KATONÁT TÍZ ROHINGYA MUSZLIM MEGGYILKOLÁSA MIATT ATV. A HÁZTARTÁSOK NEGYEDE MARADT ÁRAMELLÁTÁS NÉLKÜL ÚJ-ZÉLANDON, AMIT EGY ORKÁN EREJÛ VIHAR OKOZOTT. NYOLCVANKETTEN VESZTETTÉK ÉLETÜKET ALKOHOLMÉRGEZÉS MIATT JAKARTÁBAN, MERT TÖBBEKNEK CSAK OLCSÓ, ILLEGÁLIS SZESZRE TELIK. MEGÖLTE ÉLETTÁRSÁT, TIZENHÉT ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT EGY MEZÕTÁRKÁNYI FÉRFI. EGY 21 ÉVVEL EZELÕTT, BÉKÉSCSABÁN TÖRTÉNT EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT AZONOSÍTOTTÁK A RENDÕRÖK, AKI BEISMERÕ VALLOMÁST TETT. RABLÁS MIATT EMELT VÁDAT AZ ÜGYÉSZSÉG EGY FÉRFI ELLEN, AKI TAVALY DECEMBERBEN KONYHAKÉSSEL TÁMADT EGY MÁTÉSZALKAI TAXISRA. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ ÉS EGY TEHERAUTÓ A 88-AS FÕÚTON SÁRVÁRNÁL, HÁROM EMBER MEGSÉRÜLT. SZAKADÉKBA ZUHANT AUTÓJÁVAL ÉS MEGHALT EGY 38 ÉVES MAGYARORSZÁGI FÉRFI SZÉKELYFÖLDÖN.