Tízéves gyerekeket emleget a tiszás volt pornószínésznő + videó

Orbán Viktor: Nem maradt más balek, aki beszállna Kijev finanszírozásába, mint az Európai Unió + videó

Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó

Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás

Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó

Magyar Péter az "orosz hekkerekről" hazudozik, de 5 alapvető kérdésről mélyen hallgat. Hol a fejlesztő? Mi lesz a 200 ezer áldozattal? Vége van!

Fordulat Prágában! Az új cseh kormány a V4 felélesztését ígéri. Elemzés: Ez a brüsszeli háborús politika végét jelenti Közép-Európában?

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Visszafoglalás – Fókuszban a konzervatív észjárás + videó A konzervatív mindig lassabban enged? A Visszafoglalásban az is elhangzott, hogy a konzervatívok hangsúlyozzák a keresztény vallást és a keresztény emberképet, de nincs olyan szent medáljuk, ami megvédené őket.

A Tisza gazdasági programját egykori SZDSZ-es szakértők írják + videó Egyebek mellett ezt mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője az Igazság órájában. Deutsch Tamás beszélt arról is, hogy Brüsszelnek célja az is, hogy a lengyel-országihoz hasonló politikai berendezkedést valósítson meg Magyarországon. Ezt pedig a Tisza Párt vezetésével szeretnék elérni.