Tizennyolc megállapodás született a magyar-kínai csúcson + videó

Orbán Viktor kifejtette: "Köszönjük, hogy támogatják azt a gazdasági együttműködést, amely a legjobb a világ legmodernebb technológiáit hozza el Magyarországra az elektromobilitásban, a vasútiparban, az IT szektorban. Köszönjük, hogy létrejött a befektetési együttműködési megállapodás, köszönjük, hogy megállapodhattunk arról, hogy újabb mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket exportálhatunk önökhöz, és külön említem meg, mert nemcsak gazdasági tény, hanem egyúttal a bizalom kifejeződése is, hogy az együttműködésünket ki tudjuk terjeszteni a nukleáris ipar teljes spektrumára, ahol eddig még a két ország között nem volt együttműködés."

