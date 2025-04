Tizenkilenc versenyelőadás szerepel a kisvárdai színházi fesztivál programján

Megosztás itt:

A fesztivál keddi budapesti sajtótájékoztatóján Balogh Tibor dramaturg, színházi szakíró elmondta: az idén tizedik alkalommal válogatta a versenyprogramba az előadásokat, utazta be a Kárpát-medencét, hogy számos darab megtekintése után javaslatot tegyen a kisvárdai színházi találkozó programjára, "a legjobb tudása szerint" választva ki a darabokat.

Elmondta: az idén Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből és Magyarországról is érkeznek előadások Kisvárdára. Kiemelte, nagy számban válogatta be a versenyprogramba mai magyar szerzők darabjait, és tíz olyan produkció is szerepel a programban, amelyhez saját zene készült.

A fesztiválon a versenyelőadások mellett három pályakezdő színész fellépése, valamint a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ induló Várszínházi Esték sorozatának öt darabja és egy gyerekelőadás is látható lesz

- tette hozzá.

Kitért arra, hogy három workshopot is tartanak, továbbá délelőttönként az előadásokról szakmai beszélgetéseket rendeznek, a nyomtatott Kisvárdai Lapokban pedig az előző napi előadásokról olvashatók írások.

Nyakó Béla, a Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ és a fesztivál igazgatója a kisvárdai várban zajló rekonstrukcióról elmondta: fedett színpad és nézőtér készül. Tájékoztatása szerint a vár átadásának határideje december 15-e. Mint mondta, a várszínházat hat hónapon keresztül fogják működtetni, így jövőre már a fesztivál előadásainak is helyet adhat.

A fesztivál eseményei között van a fennállása 40. évfordulójához érkezett gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház történetét felidéző vetítés, Meister Éva monodráma-előadása, a Víziboszorkány és egy debreceni társulat, az Alföld Színpad produkciója, a Bernarda Alba háza. A díjátadót követően a Csokonai Nemzeti Színház előadása, A bábjátékos látható.

A versenyprogramban szerepel többek között a Boeing, Boeing - Leszállás Párizsban, a Kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása, Az öngyilkos, a Nemzeti Színház és a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója, valamint az Akár Akárki, a kassai Thália Színház előadása.

Helyet kapott a versenyelőadások között a Mandragóra, a Nagyváradi Szigligeti Színház előadása, az Angyal szállt le Babilonba, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház produkciója, valamint a Képzelt beteg, a Szegedi Pinceszínház előadása. Továbbá látható lesz a Karády és a szerelem - Ujszászy és a világ, az Udvari Kamaraszínház előadása is.

A szakmai zsűri tagja Almási Zsolt tanszékvezető egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), a Magyar Shakespeare Bizottság elnöke, Balázs Zoltán (elnök) színész-rendező, a Maladype Színház alapító-igazgatója, Kiss Anna a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója, Lőkös Ildikó dramaturg és Szabó Ágnes zenetanár, a Gózon Gyula Színház igazgatója.