Tizenhetedik alkalommal rendezte meg az Egymillió csillag a szegényekért országos szolidaritási akciót a Katolikus Karitász

Fokozódik Lakatos Márk botránya + videó

Több fiatalkorú gyereknek is fizethetett szexuális szolgáltatásért cserébe Lakatos Márk - ezt állítja egy tanú. Az informátor a Magyar Nemzet szerint arról is beszélt, hogy az ismert stylist pénzt ígért az egyik érintettnek, ha az be tud mutatni más fiúkat is neki.