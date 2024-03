Tíz nap alatt több mint 400 ezer vármegye- és országbérletet adtak el + videó

Megosztás itt:

A nagy érdeklődést mutatja, hogy a március elsejével elindult új rendszerben már 400 ezer utas váltott vármegye-és országbérletet. Az eladások száma ráadásul március elején csaknem 40 százalékkal nőtt a februári eleji adatokhoz képest. A MÁV-Volán csoport szerint az egyik legnépszerűbb a Pest vármegyebérlet, mert ezt elfogadják a BKK járatain is.

Hegyi Zsolt vezérigazgató-helyettes, MÁV: "Korábban azért az volt a jellemző, hogy különböző közlekedési eszközökre különböző bérleteket kellett vásárolni, ezeket máshol és máshogy tudtam megvenni. Ennek most már vége, egyetlen terméket kell megvenni, akár ha Budapesten utazom akkor is, ez a vármegyebérlet vagy az országbérlet, ezt egyszer kell megvennem 30 napban és utána pedig korlátlan hozzáférést biztosít a teljes helyközi közlekedéshez és most már a budapestihez is."

Hegyi Zsolt hangsúlyozta az új rendszer több kedvezményt is kínál az utasok számára.