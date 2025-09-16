Tíz éve zajlott a röszkei csata

Megosztás itt:

2015 első felében a Közel-Keletről és Észak-Afrikából érkező migránsok száma jelentősen megnőtt. A magyar kormány lezárta a magyar–szerb zöldhatárt, hogy megakadályozza a tömeges, engedély nélküli belépést. A lezárás a szerb oldalon torlódást okozott, ami a feszültség kirobbanásához vezetett.

Szeptember 16-án a Röszke 2. határátkelő szerbiai oldalán több ezer migráns gyűlt össze.

A kezdetben békés tömeg agresszívvá vált, áttörték a lezárt határkaput, és kővel, bottal, valamint egyéb tárgyakkal támadták a magyar rendőröket, autógumikat gyújtottak fel. A Terrorelhárítási Központ kommandósai rohamrendőrök beavatkozásával visszaszorították a zavargást.

Az összecsapásokban húsz rendőr megsérült, közülük kettőt súlyos állapotban kórházba kellett szállítani. A helyszínen több újságíró is megsebesült.

