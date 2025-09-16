Tíz éve vették ostrom alá Magyarország déli határát az illegális migránsok + videó

Megosztás itt:

Agresszív migránsok, vízágyú és háborús állapotok. Ezek a képsorok jellemezték a Röszkei határkerítést pontosan 10 éve, 2015 szeptember 16-án. Akkor a magyar hatóságok megtiltották, hogy több ezer migráns belépjen Magyarország területére. A dühös tömeg ekkor szó szerint megrohamozta a határátkelőt.

A hazánkat sújtó illegális bevándorlás 2015 tavaszára vállt tarthatatlanná, így a kormány akkor úgy döntött, hogy egy nemzeti konzultációt indít a migrációról.

A kormány 2015. június 17-én lépett, lezárták a zöldhatárt Röszkénél és az illegális migránsokat a belépési pontok felé terelték. A kabinet ugyanezen a napon utasította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy egy hét alatt készítse elő a 175 kilométer hosszú magyar–szerb határ lezárását egy négy méter magas ideiglenes kerítés megépítésével.