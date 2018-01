Tíz éve húzódik a csepeli focipálya ügye

Ez lenne a magántulajdoni rész, ez lenne az a rész. Benne van a pálya – térképen mutatja egy telektulajdonos, hogy egy csepeli focipályának melyik része lehet az övé. Állítása szerint hiába van neki is tulajdona a pálya területében, azt ő nem használhatja. A ráeső adót viszont be kell fizetnie.

Elkerítették a pályát, nem járhatunk be, nincsen kulcsunk. Bírósági ügy van tíz éve. Se bérleti díjat, se használati díjat nem fizetnek, se nem engednek be a pályára, és most kaptunk 900 ezer forintos adóbefizetési kötelezettséget, és mi ezt a pályát nem is használjuk – mondta Ress Józsefné.

Egy másik férfi, aki már a negyvenes évek végén itt focizott, és most szintén a terület egyik tulajdonosa, hasonlót mesél: ő sem jutott be évek óta a pályára, de az adót tőle is beszedik.

Van nekem itt 1700 négyzetméteres területem, és körülbelül 1,5 millió forint adót fizetek a semmiért – mondta Nyertes Antal.

A terület használója a pálya egy másik tulajdonosa, a Csepel Hungary Club. Ez a klub a terület vagyonkezelője is. A focipálya nincs felosztva a tulajdonostársak között, közös osztatlan tulajdonban van. A klub elnöke elismerte, hogy nem fizetnek a kizárólagos használatért, de szerinte ez nem is indokolt.

Van egy sáv, amit gyakorlatilag nem használunk, pont emiatt nem használunk, mert nem tudjuk, melyik a miénk és melyik az övéké. Belőttem, hogy körülbelül az egynegyedét nem használjuk, hogy nehogy azt mondja valaki, hogy mi többletet használunk – mondta Halászi Ferenc, a Csepel Hungary Club elnöke.

Állítása szerint azzal sincs gond, ha a terület többi tulajdonosa csak az ő engedélyével mehet be a saját területére.

– Miért nem jöhetnek be? – Nem mondta senki, hogy nem jöhetnek be. – Nincs kulcsuk. – Nincs. – Nem is lesz? – Amikor itt vagyok, beengedem őket. Időpontot egyeztetünk, és bármikor bejöhetnek.

A vitát tíz éve próbálják bíróságon megoldani, de mivel a tulajdonostársak egy része idősebb, a perben részt vevő fél halála miatt a pert többször is félbe kellett szakítani.