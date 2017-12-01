2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Titok, ki elektronizálja a nemzetbiztonsági ellenőrzéseket

Hír TV

2017. december 1., péntek 11:48, frissítve: péntek 11:56

Csupán annyit tudni, hogy a cég nem teljesen magántulajdonú.

Minősített információnak számít, ezért nem lehet tudni, hogy milyen cég végzi a  nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálását. Az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgató-helyettese annyit mondott, hogy olyan cégre kell gondolni, amely nem teljesen magántulajdonú.

A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálásának célja a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése. A rendszer 2018. január 1-jén lép életbe, a 2018-as választásban viszont nem lesz majd szerepe. 

„A projektnek vannak olyan elemei, amelyek minősített információt képeznek. Én annyit tudok elmondani, hogy természetesen egy informatikai céggel kell együttműködni, de alapvetően ez egy államigazgatáson belüli fejlesztés, tehát olyan cégre kell gondolni, amely nem teljesen magántulajdonú” – jelentette ki Kovács Zoltán.

Hír TVvissza a címlapra
Belügyminisztrériumnemzetbiztonsági átvilágítás

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Orbán Fülig Jimmy-idézettel válaszolt Vonának

2

Hír TV

Sértődés

3

Hír TV

Kálmán Olgánál fakadt ki a szocialisták budapesti elnöke

4

Hír TV

Változó mértékű lesz a nyugdíjemelés

5

Hír TV

Kötelező Simicskó-előadás? Váratlan kérdést tett fel a diák

6

Hír TV

Holnaptól beköszönt az igazi tél