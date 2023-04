Magyar Nemzet: A Jobbik is beállt az amerikai plakátkampány mögé

Időközben az is kiderült: a korábbi SZDSZ-tag, a baloldalhoz több szálon kötődő Somogyi Zoltán cége készítette a háborúpárti plakátokat. A szociológus ezt be is vallotta, ahogy azt is: büszke ezekre a molinókra.