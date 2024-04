Titkos találkán egyeztetett Karácsony Gergő és több társa + videó

Megosztás itt:

Mint ismeretes, a 99 Mozgalom gyanús pénzügyeinek egyik kulcsfigurája Perjés Gábor, akire a sajtó legtöbbször csak Karácsony pénzhordó embereként hivatkozik, az ő törökbálinti ingatlanába van bejegyezve a 99 Mozgalom, ahol házkutatást tartott a NAV, ráadásul idén az adóhatóság pénzügyi nyomozói gyanúsítottként hallgattak ki egy embert az ötszázmilliós „mikroadományokkal” kapcsolatban. A gyanúsított pedig vélhetően nem más, mint Perjés Gábor, a 99 Mozgalom hivatalos képviselője.

Április 9-én Törökbálintra látogatott Karácsony Gergely főpolgármester, és fórumot tartott, amiről a helyi ellenzék vezetője, polgármesterjelöltje, Szőke Péter még közösségi oldalán is beszámolt. Azzal azonban nem dicsekedett el, hogy ezt megelőzően hol találkoztak egymással.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott videófelvételek és fényképek tanúsága szerint megbeszélést tartottak, nem is akárhol: Perjés Gábornál. Karácsony Gergelyen kívül pedig Lukácsi Katalin és Szőke Péter is jelen volt. Ez azonban további kérdéseket vet fel, nemcsak Törökbálint, hanem Karácsony Gergely vonatkozásában is. Hiszen mit keresett a főpolgármester egy olyan épületben, ahol a NAV nyomozói házkutatást tartottak, egy olyan embernél, akit valószínűleg gyanúsítottként hallgattak ki?

A Magyar Nemzet csütörtökön megkereste Szőke Pétert, aki elismerte, hogy valóban létrejött a találkozó. Szőke egyébként úgy tett, mintha nem értené azt a szót, hogy „ellenzék”, és végig egy helyi civil szervezet elnökeként hivatkozott önmagára. Rövid értetlenkedés után annyit mondott csupán, hogy Törökbálint és Budapest között szeretnék szorosabbra fűzni az együttműködést, ezért találkozott Karácsony Gergellyel. Szőke viszont azt is elárulta – szintén egy kis értetlenkedést követően – , hogy adományokat is gyűjtenek a helyi kampányba, de szavai szerint nem erről egyeztettek.

