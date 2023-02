Megosztás itt:

A lap információi szerint a dollárbaloldal pénztárnoka nemcsak Soros György fiával, hanem Márki-Zay Péterrel is találkozhatott Németországban. A Magyar Nemzet rámutat: Korányi 2022. február 20-án bizonyíthatóan Münchenben tartózkodott, majd másnap Márki-Zay is bejelentette, hogy – Berlin mellett – Münchenbe utazik. Február 24-én pedig meg is érkezett az első amerikai utalás az ellenzékhez.

Magyar Nemzet