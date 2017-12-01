2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Titkolóznak az azeri baltás gyilkos kiadatásáról

Hír TV

2017. december 1., péntek 08:58, frissítve: péntek 09:03

Pont akkor érkeztek azeri pénzek Magyarországra, amikor kiadták Ramil Safarovot Azerbajdzsánnak.

Semmitmondó választ adott az Igazságügyi Minisztérium Demeter Mártának a baltás gyilkos kiadatási ügyében. Az LMP-s poliitkus azt szerette volna megtudni a tárcától, hogy milyen írásbeli indoklással adták át Ramil Safarov büntetés-végrehajtását Azerbajdzsánnak. Az ellenzéki képviselőnek a minisztérium államtitkára, Völner Pál csak annyit írt, hogy korábban már megválaszolták a kérdést, és Magyarország a jogszabályoknak megfelelően járt el a kiadatáskor.

Szeptemberben derült ki az is, hogy Azerbajdzsán kormánya hárommilliárd dolláros alapból fizetett le európai politikusokat és újságírókat 2012-től. Magyarországra akkor érkezett pénz – kilencmillió dollár –, amikor a kormány kiadta az azeri baltás gyilkost.

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Völner PálDemeter Mártaazeri baltás gyilkos

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