CZIBERE KÁROLY: 2020-RA MEGSZÜNTETIK AZ UTOLSÓ NAGY LÉTSZÁMÚ GYERMEKVÉDELMI OTTHONOKAT. VÁLTOZTATÁSI TILALMAT RENDELT EL AZ ÚJBUDAI ÖNKORMÁNYZAT A FENEKETLEN-TÓ MELLETTI TERÜLETRE. AZ ÓRIÁSTELEKRE LAKÓPARK ÉPÜLT VOLNA, LÁZÁR JÁNOS KEHI-VIZSGÁLATOT RENDELT EL AZ INGATLANPANAMA ÜGYÉBEN. LÁZÁR JÁNOS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ FORDUL A CZEGLÉDY-ÜGYBEN. UNIÓS PÉNZBÕL FINANSZÍROZOTT CSATORNABERUHÁZÁSOKRA TETT RÁ TÖBB MINT 4 MRD FT-OT MÉSZÁROS LÕRINC ÉPÍTÕIPARI CÉGE. 300 M FT-TAL DRÁGULT A KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SPORTKÖZPONTJA, EZZEL A SZÁMLA ÖSSZEGE 5,6 MRD FT-RA NÕTT. AZ LMP KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN TUDÁSALAPÚ TÁRSADALMAT FOG ÉPÍTENI SZÉL BERNADETT KORMÁNYFÕJELÖLT: AZ LMP MINDEN 100 KÖLTSÉGVETÉSI FORINTBÓL 20-AT AZ OKTATÁSRA ADNA. 100 M FT-OT FIZETETT KI A MÁV A SORSOK HÁZA ÁLLAGMEGÓVÁSÁÉRT A MARKET ZRT.-NEK. FELMONDÁST FONTOLGAT SOK BUDAPESTI AUTÓBUSZVEZETÕ A BKV ÁLTAL AZ ÚJ DOLGOZÓKNAK ÍGÉRT 400 EZER FT-OS BÉR MIATT. EKSZ: SZÜKSÉG VAN ÚJ SOFÕRÖKRE A METRÓPÓTLÁSHOZ, DE A BKV-NAK ELÕSZÖR A RÉGI MUNKAVÁLLALÓK BÉRÉT KELLENE RENDEZNI. KSH: 13,2 SZÁZALÉKKAL NÕTTEK A KERESETEK AUGUSZTUSBAN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ KÉPEST. MAJDNEM MINDEN SZAKTERÜLETRE ELÉRT A MUNKAERÕHIÁNY PROFESSION.HU REKORDMENNYISÉGÛ, 35 EZER ÁLLÁSHIRDETÉST TETTEK FEL A HARMADIK NEGYEDÉVBEN A PROFESSION.HU-N. A SZÜLÕK IS IGAZOLHATNÁK AZ ISKOLAI HIÁNYZÁSOKAT ENYHÉBB BETEGSÉG ESETÉN A GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETE SZERINT MAGYAR NEMZET. SZIGORODNAK AZ ISKOLAI BUSZOS KIRÁNDULÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK JANUÁR 1-JÉTÕL. LEMONDOTT A TÕKEEMELÉSRÕL TIBORCZ ISTVÁN LUXUSINGATLAN-KERESKEDÕ CÉGE, MIUTÁN A CÉGBÍRÓ A TULAJDONOSI KÖR FELFEDÉSÉT KÉRTE HETI VÁLASZ. KÍNAI, VIETNAMI, INDONÉZ ÉS PAKISZTÁNI VENDÉGMUNKÁSOK DOLGOZHATNAK A MAGYAR ÉPÍTÕIPARBAN 3-5 ÉVEN BELÜL VILÁGGAZDASÁG. DONALD TUSK ET-ELNÖK: VALÓDI ESÉLY VAN A FÖLDKÖZI-TENGERI MIGRÁCIÓS ÚTVONAL LEZÁRÁSÁRA MONDTA A BRÜSSZELI ET-CSÚCS ELSÕ NAPJÁN. OLASZORSZÁGOT KELL SEGÍTENI ABBAN, HOGY MEGVÉDJE A HATÁRAIT MONDTA ORBÁN VIKTOR A BRÜSSZELI ET-CSÚCSON. A CSÚCS FÕ TÉMÁI A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG ÉS A BRIT KILÉPÉSI TÁRGYALÁSOK. A BREXIT UTÁN IS MARADHATNAK A NAGY-BRITANNIÁBAN ÉLÕ UNIÓS ÁLLAMPOLGÁROK ÍGÉRTE MEG NYÍLT LEVÉLBEN THERESA MAY. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: DECEMBERBEN ELKÉPZELHETÕ A TOVÁBBLÉPÉS A BREXIT-TÁRGYALÁSOK MÁSODIK SZAKASZÁRA. TÖBB EZER EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓ TÜNTETETT ROMÁNIÁBAN A BÉREZÉSI TÖRVÉNY ÉS A TB-RENDSZER TERVEZETT REFORMJA ELLEN. MEGERÕSÍTETTE AZ EB A VIKTOR JANUKOVICS VOLT UKRÁN ÁLLAMFÕ ÉS FIA ELLENI UNIÓS SZANKCIÓKAT. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKAT TARTANAK VASÁRNAP KOSZOVÓBAN. 11 ÉS FÉL ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY GHÁNAI MIGRÁNST, AKI ÁPRILISBAN MEGERÕSZAKOLT EGY KEMPINGEZÕT BONN KÖZELÉBEN. SZAVAZÁST TARTHAT A KATALÁN REGIONÁLIS PARLAMENT KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGÉNEK KINYILVÁNÍTÁSÁRÓL. A SPANYOL KORMÁNY VÁRHATÓAN SZOMBATON ÖSSZEÜL, ÉS ELVONHATJA A KATALÁN REGIONÁLIS HATÓSÁGOK JOGKÖREIT. ANTONIO TAJANI EP-ELNÖK: EURÓPÁBAN SENKI NEM FOGJA TÁMOGATNI KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGÉT. MEGSZAVAZTA AZ EP A KÖZÖS UNIÓS MENEKÜLTÜGYI RENDSZERT SZABÁLYOZÓ DUBLINI SZABÁLYOZÁS REFORMTERVEZETÉT. ÉSZAK-KOREA FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI, MISZERINT "ELKÉPZELHETETLEN CSAPÁS VÁR EGY ELKÉPZELHETETLEN IDÕBEN" AZ USÁ-RA. VLAGYIMIR PUTYIN: HA AZ USA FELMONDJA A SZÁRAZFÖLDI RAKÉTÁK FELSZÁMOLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZÕDÉST, MOSZKVA AZONNAL LÉPNI FOG. AZ FBI PEDOFILHÁLÓZATOT GÖNGYÖLÍTETT FEL AZ USÁ-BAN, 84 GYERMEKET MENTETTEK KI AZ EMBERKERESKEDÕK FOGSÁGÁBÓL. 43 AFGÁN KORMÁNYKATONA MEGHALT TÁLIBOK TÁMADÁSÁBAN KANDAHÁRBAN. AZ AUTONÓM IRAKI KURDISZTÁN KORMÁNYA ÜDVÖZÖLTE AZ IRAKI MINISZTERELNÖK PÁRBESZÉDRE TETT JAVASLATÁT VÁLSÁG RENDEZÉSE ÉRDEKÉBEN. SZIJJÁRTÓ PÉTER ÚJRANYITOTTA A 2006-BAN BEZÁRT LIMAI MAGYAR NAGYKÖVETSÉGET. NÉGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT A XX. KERÜLETI MÉTA UTCA ÉS A NAGYKÕRÖSI ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN, SENKI SEM SÉRÜLT MEG. ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT AZ A FIATAL NÕ, AKIT REGGEL ELÜTÖTT A HÉV KISTARCSÁNÁL. HÁZKUTATÁST TARTOTT A RENDÕRSÉG A SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZ BUDAPESTI KÖZPONTJÁBAN. AZ ÜGYBEN SZEMÉLYES ADATTAL VISSZAÉLÉS ÉS MÁS BÛNCSELEKMÉNYEK GYANÚJA MIATT FOLYIK NYOMOZÁS ISMERETLEN TETTES ELLEN. ORFK: HAZATÉRT A SZERBIÁBAN ÉS MACEDÓNIÁBAN SZOLGÁLATOT TELJESÍTÕ RENDÕRÖK ÚJABB CSOPORTJA.