Titkolja Schmidt Mária, hogy Soros-ösztöndíjat kapott

5.50 CSÜTÖRTÖKÖN IS REGGELI JÁRAT, A MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 - ALAKUL AZ ÚJ BALOLDALI BLOKK? - VENDÉG: BARABÁS RICHÁRD POLITIKUS, PÁRBESZÉD. 6.40 - MIÉRT KERÜLT RÁCS MÖGÉ AZ EGYKORI FIDESZES POLITIKUS? - VENDÉG: VERESS ÁRON A FIDESZ IFJÚSÁGI TAGOZATÁNAK VOLT ELNÖKE. 8.30 - A PERONON SOPRONI TAMÁS, A MOMENTUM ELNÖKSÉGI TAGJA. KARÁCSONY GERGELY: AZ MSZP-PÁRBESZÉD FRAKCIÓSZÖVETSÉGKÉNT DOLGOZIK A PARLAMENTBEN. 3 ÉVES KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAT KAPOTT SOROS GYÖRGYTÕL SCHMIDT MÁRIA, A MOSTANI ÖNÉLETRAJZÁBAN AZONBAN EZT MÁR NEM TÜNTETI FEL. A SCHMIDT MÁRIA TULAJDONÁBAN LÉVÕ FIGYELÕ CÍMÛ LAP A MÚLT HÉTEN KÖZÖLT LISTÁT AZ ÁLTALUK CSAK SOROS-BÉRENCNEK NEVEZETT SZEMÉLYEKRÕL RÉSZLETES VALLOMÁST TETT, TAGADTA A TERHÉRE RÓTT BÛNCSELEKMÉNYT ÉS PANASZT TETT KEDDI ÕRIZETBE VÉTELE ELLEN GYÁRFÁS TAMÁS. AZ ÚSZÓ SZÖVETSÉG VOLT ELNÖKÉT EMBERÖLÉSRE VALÓ FELBUJTÁSSAL GYANÚSÍTANAK A FENYÕ-GYILKOSSÁG ÜGYÉBEN. TÖBB MINT 840 MILLIÓÉRT KÉR KÖZBESZERZÉSI TANÁCSOKAT A NAV EGY TIBORCZ-KÖZELI CÉGTÕL 24.HU. A TERVEZETTNÉL KÉSÕBB ÉS 1,5 MILLIÁRDDAL DRÁGÁBBAN KÉSZÜL EL AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÚJ IRODAHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE. A JOBBIK SZÓVIVÕJÉHEZ HASONLÓAN AZ LMP TÁRSELNÖKE IS MEGISMÉTELTETNÉ A VÁLASZTÁST A SAJÁT KÖRZETÉBEN. NÕVÉRHIÁNY MIATT SZOBÁKAT VONTAK ÖSSZE A GYÕRI KÓRHÁZBAN - KISALFÖLD. AZ ELTE TÖBB MINT 300 OKTATÓJA ÉS HALLGATÓJA TILTAKOZIK A FIGYELÕ LISTÁZÁSA MIATT. VITATJÁK AZ ELLENZÉKI PÁRTOK AZ ÁSZ ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT TILTOTT TÁMOGATÁST, AZ MSZP VISZONT MÁR TÖRLESZTI BÜNTETÉSÉT. AZ EURÓPAI PARLAMENT SZERDÁN FELSZÓLÍTOTTA AZ UNIÓS TAGÁLLAMOKAT, AZ ENSZ KÉSZÜLÕ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁRÓL SZÓLÓ TÁRGYALÁSOK TÁMOGATÁSÁRA. 92 ÉVES KORÁBAN MEGHALT BARBARA BUSH VOLT AMERIKAI FIRST LADY CNN. AZ AMERIKAI ELNÖK ÁPRILIS 27-ÉN A FEHÉR HÁZBAN FOGADJA A NÉMET KANCELLÁRT. MERKEL: JÚNIUSBAN ELKÉSZÜLNEK A NÉMET-FRANCIA JAVASLATOK AZ EU REFORMJÁRÓL. RÁTÁMADTAK BERLINBEN KÉT EMBERRE, MERT KIPÁT VISELTEK. MÁJUS VÉGÉN TÁVOZIK POSZTJÁRÓL A SZLOVÁK ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNY. KORÁBBAN A SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER IS LEMONDOTT, MIUTÁN A TÜNTETÕK A RENDÕRFÕKAPITÁNY TÁVOZÁSÁT KÖVETELTÉK A KUCIÁK-ÜGY MIATT. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JAVASLATOT TETT ALBÁNIA ÉS MACEDÓNIA UNIÓS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSAINAK MEGKEZDÉSÉRE. PULITZER-DÍJAT KAPTAK A THE NEW YORK TIMES ÉS A THE NEW YORKER ÚJSÁGÍRÓI A WEINSTEIN-SZTORIÉRT. AZ AMERIKAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TÖRÖLTE AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK KITOLONCOLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYIK TÖRVÉNYI CIKKELYT. DÉL-OROSZORSZÁGI ISZLAMISTA TERRORCSOPORT FELSZÁMOLÁSÁRÓL SZÁMOLT BE AZ FSZB. JÚNIUS 24-ÉN ELÕREHOZOTT ELNÖK- ÉS PARLAMENTI VÁLASZTÁST TARTANAK TÖRÖKORSZÁGBAN A VÉGREHAJTÓ ELNÖKI RENDSZER BEVEZETÉSE ÉRDEKÉBEN. LEGALÁBB 65 LÉGICSAPÁST HAJTOTT VÉGRE A SZÍRIAI HADSEREG AZ ORSZÁG ELLENZÉKI FEGYVERESEK KEZÉN LÉVÕ TÉRSÉGEI ELLEN. SZÍRIAI ÁLLAM TELEVÍZIÓ: BELÉPTEK A VEGYIFEGYVER-ELLENÕRÖK AZ ÁLLÍTÓLAGOS VEGYI TÁMADÁS HELYSZÍNÉRE. ELVÉGEZTÉK AZ ELSÕ MAGYARORSZÁGI GYERMEK-TÜDÕTRANSZPLANTÁCIÓT. EGY EMBER MEGHALT, ÖTEN PEDIG MEGSÉRÜLTEK ABBAN A BALESETBEN A VAS MEGYEI TOMPALÁDONY TÉRSÉGÉBEN. EGY ÉPÍTKEZÉSRÕL MARÓ ANYAGGAL TELI FLAKON ESETT A JÁRÓKELÕKRE KEDD ESTE A VII. KERÜLETI KAZINCZY UTCÁBAN. 30 LÖVÉSSEL ÖLTEK MEG A RENDÕRÖK EGY 26 ÉVES FEGYVERTELEN AFROAMERIKAI FÉRFIT, KALIFORNAI ÁLLAMBAN, A RENDÕRÖKET ÕRIZETBE VETTÉK. FÉNYES NAPPAL, A NYÍLT UTCÁN LÕTTEK RÁ AZ EGYIK SZÉKESFEHÉRVÁRI BUSZMEGÁLLÓBAN EGY 16 ÉVES LÁNYRA, AKINEK AZ ARCÁT SÚROLTA A LÖVÉS. MEGCSONKÍTOTT HOLTTESTET TALÁLTAK A FEHÉR-TÓBAN, A RENDÕRSÉG DNS-VIZSGÁLATTAL BIZONYÍTANÁ A SZEMÉLYAZONOSSÁGOT.