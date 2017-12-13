2017. december 13.,
szerda, Luca, Otília napja

Titkolja az állam, mennyiért újítják fel a svábhegyi nővérszállót

Hír TV

2017. december 13., szerda 21:03

A Nemzeti Vagyonkezelő a 24.hu közérdekű adatigénylésére árulta el, hogy a munkálatok költsége minősített adat. Az már korábban kiderült, hogy a felújítás után az egyik költségvetési szerv költözhet be.

A Svábhegyi Gyermekgyógyintézet volt nővérszállóját korábban eladásra kínálták, de a több mint 1200 négyzetméteres épület senkinek sem kellett.

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Svábhegynővérszálló

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