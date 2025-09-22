Így sarcolná meg a magyar vállalkozásokat a Tisza Párt

Megosztás itt:

A lap azt írja, Kármán András – akit az augusztusban csúnyán leszereplő Dálnoki Áron kispadra ültetésével vetett be az ellenzéki párt – az előadása elején szép sorban elpuffogtatja az elmúlt másfél évtized balos töltényeit, mint például a szerinte mindent átszövő korrupció, a kiszámíthatatlan pénzügyi szabályozás, vagy az államosítások és a „sikeres vállalkozások levadászása”.

Majd rátér arra, hogy szerinte a kereslet vezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. Véleménye szerint gazdaságfejlesztési témakörben az alábbi igaz: a magyar állam nem hatékony (lassú bürokrácia, gyenge infrastruktúra, korszerűtlen oktatás), amit alacsony adók, adókedvezmények és támogatások szerteágazó rendszerével igyekszik kompenzálni.

Azaz a Tisza Párt gazdasági arca szerint az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

Hogy ez teljesen egyértelmű legyen, arról a következő dia árulkodik, amelyben azt írja Kármán a régiós összehasonlításában, hogy „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”.

Innen tehát az előadás szerint jelentős pénzeket lehetne megtakarítani, ami nem más lenne, mint pénzelvonás.

A Tisza eddig korábban mindig csak arról értekezett, hogy a kormányzati kiadásokat nyírbálnák meg, azt, hogy a vállalkozásoktól elvennének pénzeket, merőben új és megdöbbentő tervezet – mutat rá a Mandiner.

Kármán András közgazdász beszédet mond a Tisza Párt kötcsei rendezvényén 2025. szeptember 7-én. MTI/Szigetváry Zsolt