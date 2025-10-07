Tisza Párt felmérné minden magyar ingó- és ingatlanvagyonát! - Tényleg nincs mitől tartani? + videó

Mézesmadzag: Vagyonadó és új adók jönnének!
Figyelem! A Tisza Párt eddig kiszivárgott adóemelési tervei mellett új adókat is bevezetne, amelyek közül kiemelkedik a vagyonadó. Ez az ígéret egy „mézesmadzag – hamisított mézbe áztatva”, amely komoly veszélyt jelent a magyar családok magánvagyonára és magánszférájára!
Vagyonkataszter: Totális kontroll minden magyar számára!
Ahhoz, hogy bármilyen vagyonadót meg lehessen állapítani, minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni. Ez a gyakorlatban egy totális vagyonosodási vizsgálatot jelent!
Ez azt jelenti, hogy minden magyar családhoz hivatalos megkeresés érkezne, amelyben hitelt érdemlő módon fel kellene mérni az ingó és ingatlan vagyon, a cégtulajdon és minden egyéb vagyontárgyat. Ez óriási bürokratikus terhet róna minden polgárra!
A nagy kérdés: Veszélyben a magánélet?
Persze joggal mondja azt bárki: akinek nincs rejtegetnivalója, annak nincs mitől tartania. De ez tényleg így van? A Tisza Párt vagyonkatasztere nem csak a jövedelmeket, hanem a teljes magánvagyont, a magánszférát venné célba, teljes kontroll alá vonva minden magyar polgárt.
Forrás: Szenkirályi Alexandra
Fotó: Canva