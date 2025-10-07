Keresés

2025. 10. 07.
Tisza Párt felmérné minden magyar ingó- és ingatlanvagyonát! - Tényleg nincs mitől tartani? + videó

2025. október 07., kedd 18:00 | Hír TV
adóemelés vagyonadó Magyar Péter Tisza Párt

Figyelem! A Tisza Párt adóemelési tervei közt szerepel a vagyonadó, ami „mézesmadzag – hamisított mézbe áztatva”. Ennek bevezetéséhez minden magyar vagyonát kataszterbe kellene venni, ami a gyakorlatban vagyonosodási vizsgálatot jelent. A videóban rávilágítanak: minden ingó és ingatlan vagyon felmérése totális ellenőrzést hozna a magyar családok magánszférájába.

  • Tisza Párt felmérné minden magyar ingó- és ingatlanvagyonát! - Tényleg nincs mitől tartani? + videó

Mézesmadzag: Vagyonadó és új adók jönnének!

 Figyelem! A Tisza Párt eddig kiszivárgott adóemelési tervei mellett új adókat is bevezetne, amelyek közül kiemelkedik a vagyonadó. Ez az ígéret egy „mézesmadzag – hamisított mézbe áztatva”, amely komoly veszélyt jelent a magyar családok magánvagyonára és magánszférájára!

 Vagyonkataszter: Totális kontroll minden magyar számára!

 Ahhoz, hogy bármilyen vagyonadót meg lehessen állapítani, minden magyar ember vagyonát kataszterbe kellene venni, fel kellene mérni. Ez a gyakorlatban egy totális vagyonosodási vizsgálatot jelent!

Ez azt jelenti, hogy minden magyar családhoz hivatalos megkeresés érkezne, amelyben hitelt érdemlő módon fel kellene mérni az ingó és ingatlan vagyon, a cégtulajdon és minden egyéb vagyontárgyat. Ez óriási bürokratikus terhet róna minden polgárra!

 A nagy kérdés: Veszélyben a magánélet?

 Persze joggal mondja azt bárki: akinek nincs rejtegetnivalója, annak nincs mitől tartania. De ez tényleg így van? A Tisza Párt vagyonkatasztere nem csak a jövedelmeket, hanem a teljes magánvagyont, a magánszférát venné célba, teljes kontroll alá vonva minden magyar polgárt.

Nézze meg most a videót, és tudja meg, miért veszélyes ez az ellenzéki terv a magyar családok szabadságára és pénztárcájára nézve! KATTINTSON!

Forrás: Szenkirályi Alexandra

Fotó: Canva

