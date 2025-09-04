Tisza Párt botrány Kötcsén: Adóemelési fiaskó elől menekülnek provokációval

Megosztás itt:

A Tisza Párt adóemelési botránya - Tarr Zoltán elszólta magát

A Tisza Párt mély válságban van, és ezt próbálja palástolni egy újabb provokációval. Az Index birtokába került feljegyzés szerint a párt gazdasági munkacsoportja, Dálnoki Áron vezetésével, egy összetett gazdasági programot készített, amelynek része egy progresszív, többkulcsos személyi jövedelemadó-rendszer bevezetése. Ezt a tervet Tarr Zoltán, a párt alelnöke Etyeken kotyogta ki, mondván: Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni... Választást kell nyerni, utána mindent lehet.

A szavak egyértelműek

A Tisza Párt titkolózik, és csak a hatalom megszerzése után mutatná meg valódi arcát – a magyar családok rovására. Ez az adóemelési terv drámai hatással lenne a középosztályra, magasabb adók, kevesebb pénz a családi kasszában, drágább megélhetés. Nem csoda, hogy a Tisza Párt népszerűsége zuhan, miközben a kormánypártok támogatottsága nő, hiszen a magyarok nem kérnek a megszorításokból. A kormány családbarát politikája – például a háromgyerekes anyák élethosszig tartó adómentessége – éles kontrasztot mutat a Tisza Párt terveivel. De vajon mit tesznek, hogy eltereljék a figyelmet erről a fiaskóról? Provokációt szerveznek Kötcsére!

Kötcsei provokáció - A Tisza Párt kétségbeesett menekülése

A hírek szerint a Tisza Párt szeptember 7-én Kötcsére tervez akciót, pontosan arra a helyszínre és időpontra, ahol a kormánypártok hagyományos, békés polgári piknikjét tartják Orbán Viktor részvételével. Ez nem véletlen, a Tisza Párt láthatóan a konfrontációval akarja elvonni a figyelmet az adóemelési botrányról. A Terrorelhárítási Központ (TEK) azonban nem hagyja, hogy a provokáció zavart keltsen: szeptember 7-én 6:30-tól 21:00-ig forgalomkorlátozásokat vezetnek be Kötcsén. A Szóládi út és a Kossuth Lajos utca egyes részeit lezárják, a rendőrök igazoltathatnak, csomagokat és járműveket ellenőrizhetnek, hogy biztosítsák a közbiztonságot. A TEK intézkedései világos üzenetet küldenek, a magyar családok biztonságát nem veszélyeztetheti egy kétségbeesett politikai akció. A Tisza Párt provokációja nemcsak a kormánypártok eseményét zavarná meg, hanem a kötcsei lakosokat is bosszantaná, akiknek a lezárások miatt korlátozásokkal kell szembenézniük. A rendőrség arra kéri a helyieket és a közlekedőket, hogy türelemmel támogassák a munkájukat – de vajon miért kell egy békés rendezvényt ilyen provokációval megzavarni?

Miért botrányos a Tisza Párt viselkedése?

A Tisza Párt lépései világosan mutatják, ahelyett, hogy nyíltan vállalná és megvédené gazdasági terveit, inkább titkolózik és provokál. Tarr Zoltán elszólása leleplezte, hogy a párt a választási győzelem után drasztikus adóemeléseket vezetne be, ami a magyar családok megélhetését fenyegeti. Ehelyett azonban a Kötcsére tervezett akcióval próbálják elterelni a figyelmet, a média és a közvélemény figyelmét a botrányról a konfrontációra irányítva. Ez nem más, mint politikai színjáték, amely a magyar emberek rovására megy.

A magyar kormány ezzel szemben a családok oldalán áll, az Otthon Start programmal fiatalokat segít otthonhoz, a háromgyerekes anyák adómentességével pedig történelmi lépést tett a családok támogatására. A Tisza Párt viszont a megszorítások és a provokáció útját választja – kérdés, hogy a választók ezt meddig tűrik.

Forrás: MAGYAR NEMZET

Fotó: Canva