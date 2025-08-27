Keresés

Belföld

TISZA-CSOMAG: Adóemelés, megszorítások és egy online kalkulátor, hogy számolgasd a veszteségeidet

2025. augusztus 27., szerda 18:20 | Hír TV

Kiszivárgott dokumentum leplezi le a Tisza Párt nagyívű terveit: háromkulcsos adóemelés, rezsicsökkentés eltörlése és a családi adókedvezmények kiiktatása. Ha Magyar Péterék hatalomra kerülnek, a magyar családok zsebéből százezrek vándorolhatnak az államkasszába. De ne aggódj, mostantól egy online kalkulátor segít kiszámolni, mennyivel kevesebb marad a pénztárcádban – hogy a sokk legalább számszerűsíthető legyen.

  • TISZA-CSOMAG: Adóemelés, megszorítások és egy online kalkulátor, hogy számolgasd a veszteségeidet

Képzeld el, hogy egy reggel arra ébredsz, a fizetésed egy jelentős része már nem a tiéd, a rezsiszámlád az egekben, és a családi adókedvezmény, amit eddig nagy becsben tartottál, már csak egy szép emlék. Ez nem egy disztópikus regény forgatókönyve, hanem a Tisza Párt állítólagos gazdasági terve, amely az Index birtokába került belső dokumentum szerint háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetését célozza. A jelenlegi, sokak által üdvözölt 15%-os egykulcsos szja helyett már az átlagbér is 22%-os adókulcs alá esne, míg a havi 1,25 millió forint felett keresők 33%-kal adóznának. Ez magyarra fordítva azt jelenti: ha nem a létminimumon tengődsz, készülj fel, hogy az állam jóval nagyobb szeletet hasít ki a fizetésedből.

De itt nem áll meg a Tisza-csomag rémálma. A párt szakértői és meghatározó politikusai, akik a rezsicsökkentést egyenesen „humbugnak” tartják, annak eltörlésére készülnek. A családi adókedvezmények? Nos, azokat „felülvizsgálnák” – ami politikusi nyelven annyit tesz, hogy búcsút inthetsz nekik. Az Index által megszerzett feljegyzés szerint a párt gazdasági kabinetje a magyar gazdaság „teherviselő képességének túllépésére” hivatkozva indokolja a drasztikus lépéseket, mert szerintük 2026-ra a Fidesz „harácsoló gazdaságpolitikája” miatt összeomlik minden. Persze, a Fidesz hibáztatása mindig jó alibi, de attól még a te pénztárcád fogja megérezni a „korrigálást”.

Magyar Péter persze sietett tagadni, hogy bármiféle adóemelésre készülnének, és az Index cikkét egyenesen „harmadikos iskolás szintű hamisítványnak” nevezte. Azt állítja, a Tisza Párt éppen hogy adócsökkentést tervez, és a fedezetet az „aljas, hazug propagandaoldalak” állami támogatásának megszüntetéséből teremtené elő. Hogy ez pontosan mit jelent, az egyelőre rejtély, de az biztos, hogy a párt korábbi „Nemzet Hangja” konzultációjában még 9%-os egységes szja-t ígért, amit több mint 900 ezer ember támogatott. Most viszont a kiszivárgott dokumentum szerint a háromkulcsos rendszer már az átlagjövedelműeket is keményen megcsapolná. Valaki itt nem mond igazat, és nem nehéz kitalálni, kire fogadnánk.

A cinizmus csimborasszója, hogy mindezt most már egy online kalkulátor segítségével is szemléltetheted. Igen, a Tisza-csomaghoz készült egy digitális eszköz, amivel bárki kiszámolhatja, mennyivel csökkenne a nettó bére, ha Magyar Péterék tervei valósággá válnának. Csak írd be a fizetésed, és máris láthatod, hogyan olvad el a kereseted a 22%-os vagy akár 33%-os adókulcs alatt. Spoiler: nem lesz vidám látvány. Egy átlagos, havi 702 800 forintos bruttó keresetnél például több mint 20 000 forinttal kevesebb maradna a zsebedben – havonta. Ha pedig gyereked is van, a családi adókedvezmények elvesztése még nagyobbat üt.

És ha ez nem lenne elég, a Tisza Párt tervei gyanúsan rímelnek a Gyurcsány-korszak megszorításaira. Németh Balázs, a kormánypárti kommunikátor már fel is hívta a figyelmet, hogy Magyar Péter legutóbbi szlogenje – „Nem kell félni, nem fog fájni!” – kísértetiesen emlékeztet Gyurcsány Ferenc 2006-os híres-hírhedt mondatára. Akkor a bukott szocialista miniszterelnök gázáremelést, villanydrágítást, szja-emelést és egy sor más megszorítást jelentett be, miközben a választások előtt mélyen hallgatott ezekről. A vége? „Hazudtunk éjjel, nappal” – ismerte be Gyurcsány. Magyar Péter természetesen tagadja, hogy bármi köze lenne Gyurcsányhoz, de a párhuzamok elég hangosan kiabálnak.

Apropó, humor: a Tisza Párt gazdasági kabinetje állítólag egy 2-3%-os áfacsökkentéssel próbálná „ellensúlyozni” az adóemelések sokkját. Ez nagyjából annyit jelent, hogy egy 10 ezer forintos bevásárlásnál spórolhatsz 80 forintot, miközben a fizetésedből tízezreket vesznek el. Köszönjük, Szeretetország... A helyzet komolysága persze vitathatatlan. A progresszív adórendszer és a kedvezmények eltörlése nemcsak a középosztályt, hanem a magasabb keresetűeket – például orvosokat, bírókat – is érzékenyen érintené, lassítva a bérfelzárkózást és növelve a feketegazdaság csábítását. A Világgazdaság számításai szerint az adóemelések és kedvezmények eltörlése akár 2000 milliárd forinttal többet hozhatna az államkasszának – és ennyivel kevesebbet hagyna a magyar családoknál.

Szóval, mielőtt lelkesen tapsolsz a Tisza Párt ígéreteinek, érdemes bepötyögni a fizetésedet abba az online kalkulátorba. Hátha kiderül, hogy a „visszavett haza” valójában egy jóval vékonyabb pénztárcát jelent. A kérdés már csak az: vajon Magyar Péterék is bevallják majd egyszer, hogy „hazudtunk éjjel, nappal”? Az idő – és talán egy újabb kiszivárgott dokumentum – megadja a választ.

IDE KATTINTVA MÁR SZÁMOLHATSZ IS

 

