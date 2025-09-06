Tisza-csomag: a magyarok közel kétharmada tart az adóemeléstől

Mindez azt jelenti, hogy a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kríziskommunikációjának, ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető – sajtóba kiszivárogtatott javaslatot tartják valósnak. Tarr Zoltán „etyeki beszéde” mindezt alátámasztotta: a párt alelnöke maga ismerte el, hogy terveik szerint előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A párton belüli óriási feszültségeket mutatja, hogy rögtön meg is csappant a Tisza-szigetek száma.
A közvélemény-kutatás részletes eredményei ITT találhatók!
Forrás: Alapjogokért Központ
Fotó: vadhajtasok.hu