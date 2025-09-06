Keresés

Belföld

Tisza-csomag: a magyarok közel kétharmada tart az adóemeléstől

2025. szeptember 06., szombat 09:07 | HírTV

A felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os választások után megemelné a lakossági adóterheket – derül ki az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából.

  • Tisza-csomag: a magyarok közel kétharmada tart az adóemeléstől

Mindez azt jelenti, hogy a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kríziskommunikációjának, ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető – sajtóba kiszivárogtatott javaslatot tartják valósnak. Tarr Zoltán „etyeki beszéde” mindezt alátámasztotta: a párt alelnöke maga ismerte el, hogy terveik szerint előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A párton belüli óriási feszültségeket mutatja, hogy rögtön meg is csappant a Tisza-szigetek száma.

A közvélemény-kutatás részletes eredményei ITT találhatók!

 

Forrás: Alapjogokért Központ

Fotó: vadhajtasok.hu

Magyar Péter nagyot koppant

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Zila János: A baloldal érdekelt a csődhelyzet fenntartásában

Zila János: A baloldal érdekelt a csődhelyzet fenntartásában

 Az Alapjogokért Központ elemzője, Zila János szerint a baloldali politikusoknak esze ágában sincs egyezségre jutni a kormánnyal, ugyanis a felelőtlen gazdálkodás eredményeként kimerültek a főváros pénzügyi tartalékai, így pedig a baloldali politikusok csak azzal tudják eladni magukat, hogy mindent a kabinetre fognak, és egymásra licitálva támadják a jobboldalt.
Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan

 Új korszak kezdődött a vérnyomásmérésben: az Egyesült Államokban nyolc év után először, 2017-ben módosították a magas vérnyomásra vonatkozó irányelveket, és ezzel alaposan felkavarták az állóvizet. A normális vérnyomás továbbra is 120/80 Hgmm, de új kategóriaként bevezették az „emelkedett” vérnyomást (120-129 Hgmm), a 130/80 feletti értékeket pedig már hivatalosan is magasnak minősítik. Ez a szigorúbb besorolás világszerte vitát váltott ki, hiszen Európában továbbra is a 140/90 Hgmm feletti értékeket tekintik magas vérnyomásnak. De mi áll a változások mögött, és mit jelent ez az Ön egészségére nézve?
