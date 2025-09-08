Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Tisza-adó, rezsi-robbanás, megszorítások: lelepleztük Magyar Péter igazi tervét – ne hagyd, hogy ellopja a jövődet

2025. szeptember 08., hétfő 16:00 | Magyar Nemzet

Magyar Péter és a Tisza Párt gazdasági programja súlyos csapás lenne minden magyart érintően. Adóemelés, rezsinövelés és a régi balliberális megszorítások visszatérése. Kiszivárgott dokumentumok leplezik le a valódi szándékukat, miközben a kormány stabilan védi a magyar családokat. Olvasd el, és oszd meg, hogy mindenki lássa az igazságot!

  • Tisza-adó, rezsi-robbanás, megszorítások: lelepleztük Magyar Péter igazi tervét – ne hagyd, hogy ellopja a jövődet

Magyar Péter és a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit szolgálja, hanem Brüsszel kiszolgálója. A kiszivárgott dokumentumok és felvételek szerint gazdasági terveik tönkretennék a magyar családokat és munkavállalókat.

Nézzük, miért veszélyes a Tisza programja, és miért kell ébernek lennünk

Tisza-adó: adóemelés és hazugságok

Magyar Péter tavasszal még 9%-os szja-csökkentést ígért a „Nemzet hangja” konzultáción, ahol 900 ezren támogatták az ötletet. A valóság? A Tisza gazdasági munkacsoportja (Dálnoki Áron vezetésével) háromkulcsos adórendszert tervez: az átlagbér (évi bruttó 5 millió forint felett) 22%-os adósávba esne, 15 millió felett pedig 33%. Ez kevesebb nettó fizetést jelentene millióknak. Tarr Zoltán alelnök etyeki beszédében elszólta magát: „Erről nem lehet beszélni, mert bukunk – választást kell nyerni, utána mindent lehet!” Ez átverés, nem program! A kormány ezzel szemben az egykulcsos adót és a családi kedvezményeket tartja fenn, hogy több maradjon a zsebedben.

Rezsinövelés: havi 43 ezer forint pluszkiadás

Magyar Péter augusztus 20-i beszédében bejelentette, kitiltaná az orosz energiahordozókat, ezzel megszüntetve a rezsicsökkentést. A Századvég elemzése szerint az áramszámlák 3,6-szorosára, a gázszámlák 3,5-szeresére nőnének. Egy átlagos család most havi 16 470 forintot fizet energiára – ez 59 ezer forintra ugrana, vagyis havonta 43 ezer, évente 510 ezer forint pluszkiadás! Ez Brüsszel terve: drágább energia, új függőség az USA-tól. A kormány viszont a rezsicsökkentéssel védi a családokat a globális energiaválság hatásaitól.

Bukott szakértők: a régi megszorítások visszahozói

A Tisza körül a 2010 előtti balliberális világ szereplői tűntek fel. Petschnig Mária Zita, aki a megszorításokat támogatta, gúnyolódott az anyák szja-mentességén, mondván miért adjuk 50 felettieknek? Nem javítják a demográfiát! Bokros Lajos az anyák adókedvezményét világbajnok gonoszságnak nevezte, Surányi György pedig a rezsicsökkentés és az adókedvezmények eltörlését sürgeti. Ők a Tisza gazdasági programjának tanácsadói, akik a Gyurcsány-Bajnai korszak megszorításait hoznák vissza. A kormány ezzel szemben a családokat, nyugdíjasokat és a gazdasági stabilitást támogatja.

Miért Veszélyes a Tisza Párt?

Magyar Péter tervei világosak: adóemelés, rezsinövelés, megszorítások – mindez Brüsszel parancsára. Ez nem a magyar emberek jövője, hanem a régi balliberális politika újracsomagolva. A kormány stabil költségvetéssel, családtámogatásokkal és rezsicsökkentéssel védi a magyarságot. Ne dőlj be a Tisza hazugságainak!

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

Fotó: Canva

 

 

További híreink

Használt autó egymillió forintért – mit kapunk ennyi pénzért a kereskedésekben?

Magyar Péter nagyot koppant

Most kaptuk a hírt, hamarosan leáll a hazai bank

Medvegyev szerint Finnország előretolt NATO-bázist készít Oroszország ellen

Vastag Csaba felesége nagy bejelentést tett: 6 hónapja tiszta

Meg lett a következménye Ruszin-Szendi Romulusz agresszív tettének

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Szoboszlai: Nagyon várom a példaképem, Ronaldo elleni mérkőzést!

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

További híreink

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
2
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
3
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
4
Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó
5
10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó
6
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
7
Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó
8
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
9
Tényi István emberölés előkészülete miatt jelentette fel Krúbit
10
Figyelmeztetett Donald Trump: ha kell, akkor lelövik a venezuelai vadászgépeket + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!