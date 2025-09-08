Tisza-adó, rezsi-robbanás, megszorítások: lelepleztük Magyar Péter igazi tervét – ne hagyd, hogy ellopja a jövődet

Megosztás itt:

Magyar Péter és a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit szolgálja, hanem Brüsszel kiszolgálója. A kiszivárgott dokumentumok és felvételek szerint gazdasági terveik tönkretennék a magyar családokat és munkavállalókat.

Nézzük, miért veszélyes a Tisza programja, és miért kell ébernek lennünk

Tisza-adó: adóemelés és hazugságok

Magyar Péter tavasszal még 9%-os szja-csökkentést ígért a „Nemzet hangja” konzultáción, ahol 900 ezren támogatták az ötletet. A valóság? A Tisza gazdasági munkacsoportja (Dálnoki Áron vezetésével) háromkulcsos adórendszert tervez: az átlagbér (évi bruttó 5 millió forint felett) 22%-os adósávba esne, 15 millió felett pedig 33%. Ez kevesebb nettó fizetést jelentene millióknak. Tarr Zoltán alelnök etyeki beszédében elszólta magát: „Erről nem lehet beszélni, mert bukunk – választást kell nyerni, utána mindent lehet!” Ez átverés, nem program! A kormány ezzel szemben az egykulcsos adót és a családi kedvezményeket tartja fenn, hogy több maradjon a zsebedben.

Rezsinövelés: havi 43 ezer forint pluszkiadás

Magyar Péter augusztus 20-i beszédében bejelentette, kitiltaná az orosz energiahordozókat, ezzel megszüntetve a rezsicsökkentést. A Századvég elemzése szerint az áramszámlák 3,6-szorosára, a gázszámlák 3,5-szeresére nőnének. Egy átlagos család most havi 16 470 forintot fizet energiára – ez 59 ezer forintra ugrana, vagyis havonta 43 ezer, évente 510 ezer forint pluszkiadás! Ez Brüsszel terve: drágább energia, új függőség az USA-tól. A kormány viszont a rezsicsökkentéssel védi a családokat a globális energiaválság hatásaitól.

Bukott szakértők: a régi megszorítások visszahozói

A Tisza körül a 2010 előtti balliberális világ szereplői tűntek fel. Petschnig Mária Zita, aki a megszorításokat támogatta, gúnyolódott az anyák szja-mentességén, mondván miért adjuk 50 felettieknek? Nem javítják a demográfiát! Bokros Lajos az anyák adókedvezményét világbajnok gonoszságnak nevezte, Surányi György pedig a rezsicsökkentés és az adókedvezmények eltörlését sürgeti. Ők a Tisza gazdasági programjának tanácsadói, akik a Gyurcsány-Bajnai korszak megszorításait hoznák vissza. A kormány ezzel szemben a családokat, nyugdíjasokat és a gazdasági stabilitást támogatja.

Miért Veszélyes a Tisza Párt?

Magyar Péter tervei világosak: adóemelés, rezsinövelés, megszorítások – mindez Brüsszel parancsára. Ez nem a magyar emberek jövője, hanem a régi balliberális politika újracsomagolva. A kormány stabil költségvetéssel, családtámogatásokkal és rezsicsökkentéssel védi a magyarságot. Ne dőlj be a Tisza hazugságainak!

Teljes cikk a MAGYAR NEMZET oldalán olvasható.

Fotó: Canva