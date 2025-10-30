Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 30. Csütörtök Alfonz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Tippek a biztonságos mindenszentekhez: így ne maradjon védtelen a lakás

2025. október 30., csütörtök 16:28 | HírTV
megelőzés mindenszentek tűzesetek betörések

A halottak napi hosszú hétvégén sok otthon napokra üresen marad, ami különösen kedvez a betörőknek. Csalami János biztonságtechnikai szakértő szerint a megelőzés kulcsa az előrelátás és a technológia okos használata. A betörések elkerülhetők, ha az otthon nem tűnik üresnek.

  • Tippek a biztonságos mindenszentekhez: így ne maradjon védtelen a lakás

Mindenszentek idején évről évre egyszerre nő a tűzesetek és a betörések kockázata. A mécsesek és gyertyák meghitt fénye könnyen válhat veszély forrássá, miközben a hosszú hétvégékre, vidéki látogatásokra elutazó családok üresen hagyott otthonai csábító célpontot jelentenek a bűnözőknek.

„A védekezés kulcsa a megelőzés, a következetesség és az okos technológia összehangolt használata”

– hangsúlyozta Csalami János biztonságtechnikai szakértő, az Elektronika Vonala Vagyonvédelem cégcsoport vezetője.

A füst- és hőérzékelők életet menthetnek

A kegyeleti időszakban a legtöbb otthoni tűzeset nem a nagy lángból, hanem a felügyelet nélkül hagyott, apró tűzforrásokból indul: gyertyából, mécsesből vagy el nem oltott cigarettából.

A kockázatot súlyosbítja, ha a láng éghető anyag közelében van, a huzat felboríthatja a mécsest, vagy ha a lakásban senki sincs, aki időben észlelné a füstöt.

A fűtési szezon kezdetével az elektromos és hőtermelő berendezések is nagyobb figyelmet igényelnek; hosszabb távollét előtt célszerű minden nélkülözhető eszközt áramtalanítani.

A modern riasztó- és tűzjelző rendszerek ma már közösen dolgoznak: a behatolás jelzésén túl a füst- és hőérzékelők a legkisebb rendellenességet is észlelik, a jelzés pedig a diszpécserközpontba fut be.

„A riasztórendszerekhez visszakanyarodva, ezeket gyakorlatilag füst- és hőmérséklet-érzékelőkkel is ki tudjuk egészíteni. Így nem csak betörést jeleznek, hanem bármit, ami égve marad és füstöt ad. Lehet ez egy gyertya, egy mécses vagy egy el nem oltott cigaretta a hamutartóban. A lényeg a gyors észlelés: ettől lesz megelőzhető a nagyobb baj”

– mondta Csalami János, biztonságtechnikai szakértő.

A tapasztalatok szerint ahol működő füstérzékelő van, ott az időben érkező riasztás megakadályozza a tragédiát. A tűzvédelem hétköznapi szabályai: a gyertya stabil, tűzálló alátéten való használata, az éghető anyagok eltávolítása és az állandó felügyelet, ebben az időszakban nem spórolhatók meg. A temetőkben szintén indokolt az óvatosság: a száraz avar és koszorú pillanatok alatt lángra kaphat, ezért a mécsest távozáskor mindig el kell oltani.

Üres lakás, nyílt meghívás

A hosszú hétvégék bűnözői szempontból kiemelt időszakok. Az üres, sötét lakás, a napok óta ürítetlen postaláda, és a közösségi médiában megosztott utazási posztok mind azt jelzik: nincs otthon senki.

A betörők nagy része nem kockáztat, hanem a láthatóan védtelen, elhagyatott otthonokat keresi.

Érdemes ezért a távollét alatt is életteli benyomást kelteni: a világítás időzített kapcsolása, a redőnyök időnkénti mozgatása és egy megbízható szomszéd segítsége (postaláda kiürítése, bejárat ellenőrzése, rádió halk bekapcsolása) együtt jelentősen csökkentik a kockázatot.

A digitális jelenlétünk átgondolása is része a védekezésnek. Utazás közben nem tanácsos valós időben bejelentkezni a közösségi felületeken; az élmények megosztása ráér, amikor már itthon vagyunk. A mechanikai védelem – megerősített zárak, megfelelő hengerbetét, záróvasalat – tovább nehezíti a bejutást, és időt ad a riasztó működésének.

„A látszólag apró rutinoknak itt óriási súlya van.

Ha a redőnyöket tudjuk vezérelni, ha a világítást időzítve vagy távolról kapcsoljuk, az máris azt az érzetet kelti, hogy van mozgás a lakásban. Ez a jelenlét-érzet sok betörőt eleve eltántorít, mert nem vállalják a felesleges kockázatot” – mondta Csalami János, az Elektronika Vonala Vagyonvédelem cégcsoport vezetője.

Van riasztó? Akkor használjuk is!

Sok háztartás már rendelkezik riasztórendszerrel, ám a statisztikákat rontja, hogy ezeket nem mindig aktiválják, különösen rövidebb távollétek idején. A szakember szerint ez a legdrágább mulasztás: riasztó bekapcsolása nélkül az otthon védtelen marad, és a beépített szenzorok sem adnak jelzést.

„Ha van riasztórendszerük, akkor úgy érdemes elmenni otthonról, hogy azt használjuk is. Gyakori jelenség, hogy bár felszerelték, a mindennapokban nem kapcsolják be. Ilyenkor, ha hosszabb időre távoznak, könnyen elmarad az aktiválás és ebben az esetben a rendszer semmilyen védelmet nem fog nyújtani” – figyelmeztetett Csalami János, biztonságtechnikai szakértő.

A riasztók valódi ereje a távfelügyeleti szolgáltatással együtt mutatkozik meg. Ilyenkor a jelzés a diszpécserközpontba fut be, ahol azonnal reagálnak, szükség esetén járőrt küldenek, és megszervezik a hatóságok riasztását. „A távfelügyeleti szolgálat előnye, hogy ha nem vagyunk otthon, akár több száz kilométerre is elutaztunk, riasztás esetén perceken belül kiérkeznek a helyszínre. Elvégzik az ingatlan ellenőrzését, és szükség esetén intézkednek ez az a gyorsaság, ami kármegelőzést és nyugalmat ad” – tette hozzá az Elektronika Vonala Vagyonvédelem cégcsoport vezetője.

Mit tegyünk riasztáskor, gyanú esetén és indulás előtt?

Ha a telefonra érkezik riasztás vagy az okoskamerán gyanús mozgást látunk, ne menjünk egyedül „ellenőrizni”. A távfelügyelet és a rendőrség feladata a beavatkozás; a tulajdonosé az együttműködés és a távoli hozzáférések biztosítása.

Célszerű elindulás előtt ellenőrző listát követni: a nyitva hagyott ablakok bezárása, a riasztó élesítése, a füst- és hőérzékelők tesztje, a felesleges elektromos eszközök áramtalanítása.

A mécseseket és gyertyákat – akár otthon, akár a temetőben – soha ne hagyjuk őrizetlenül, és távozáskor minden lángot oltsunk el.

A társadalmi felelősség itt kézzelfogható: a szomszéd figyelme, a családtagok egymásra szólása és a józan óvatosság együtt csökkenti a tragédiák esélyét. Ez az időszak az emlékezésről és a csendről szól, adjunk esélyt arra, hogy békében teljen, és ne a tűzoltók, rendőrök sürgős beavatkozásától maradjon emlékezetes.

Fozó: Elektronika Vonala, Pixabay.com

További híreink

Fontos bejelentés: hosszabb leállás jön – a DÁP, az Ügyfélkapu+ és a NAV is elérhetetlen lesz

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

A Lidl most tényleg odatette magát: 216 részes Parkside készlet szuper áron

Keményen reagált Kenderesi Tamás doppingügyére a Magyar Úszószövetség

Arne Slot máris menekülőre fogta, nagy a baj Liverpoolban

Ezt lehet eddig tudni a Mol olajfinomítójában történt tűzesetről

Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval

Óriási hírt jelentett be a Győr, eksztázisban a szurkolók

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely + videó

További híreink

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely + videó

Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó

Rendkívüli időpont: Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart!

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart! - Élőben közvetítjük + videó
2
Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra
3
Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó
4
Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval
5
Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó
6
Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó
7
Két embert agyonlőttek Brüsszelben + videó
8
A kenyai balesetben elhunyt sportvezetőt méltatták + videó
9
Vezércikk – Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat + videó
10
A szelevényi horror: amikor az anya a lányára robbantotta a házat – Jázmin és az apa kálváriája

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!