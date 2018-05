Tiltott pártfinanszírozást sejtenek a HungaControl adománya mögött

A Hír TV után az LMP is jogerősen pert nyert a HungaroControl ellen, így az állami cégnek ki kell adnia, hogy pontosan mire költötték el azt a 320 millió forintot, amit a cég egy Fidesz-közeli alapítványnak adományozott még 2016-ban. A légiforgalmi irányítást végző állami vállalat adománya az LMP szerint felveti a tiltott pártfinanszírozás gyanúját.

A Polgárok Háza a székhelye a Fidesz-közeli Szövetség a Nemzetért Alapítványnak, amely 2016-ban 320 millió forintot kapott a légiforgalmi irányítással foglalkozó állami cégtől, a Hungarocontrolltól. Hogy mire költötték a pénzt, arról beszámoló készült az adományozó, vagyis a HungaroControl részére.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– A jelentés a HungaroControlnál van, kérem, hogy forduljanak a HungaroControlhoz.

– De ők ezt titkolják.

– Nem titkolják, hanem az erre vonatkozó szabályok szerint járnak el.

– Nem adják ki. Ez nem titkolás?

– Ez a szabály – mondta még tavaly szeptemberben Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt államtitkára.

Az állami vállalatok pénze viszont közpénz, így átláthatónak kell lennie annak, hogy mire költik. Ezért a Hír TV tavaly bírósághoz fordult. Televíziónk meg is nyerte a pert. A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is kimondta: az alperes Hungarocontroll olyan gazdasági társaság, amelyet az állam hozott létre, kizárólagos befolyása jelenleg is fennáll, a gazdálkodásához szükséges vagyont az állam bocsátotta rendelkezésére, ezért az állami vagyon, ezért az erre vonatkozó adat közérdekű adat.

Az adatokért az LMP is perre ment, ezt ők is jogerősen megnyerték. Demeter Márta tiltott pártfinanszírozást sejt a támogatás mögött, a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kuratóriumi elnöke ugyanis László Tamás fideszes képviselő.

„A támogatási szerződés kézhezvételekor láthatjuk, hogy pontosan mire kapta az alapítvány ezt a támogatást, és hogyha tiltott pártfinanszírozás valósult meg, mert az adófizetők pénzét pártpolitikai célokra használták, akkor ennek büntetőjogi következménye kell legyen” – mondta Demeter.

Korábban a kormány és maga László Tamás is azt mondta: a támogatásból a légiforgalmi irányítási munkát népszerűsítő reklámfilmeket forgattak.

– Az én véleményem az, hogy ez egy rendben lévő dolog. Tehát valós szándékra, valós teljesítményt tudtak felmutatni.

– Egyébként mire fordították ezt a pénzt? Ugye filmeket forgattak, ezt említette korábban, reklámot. Másra ment-e ebből az összegből?

– Nem ment. Erre ment – mondta márciusban László Tamás.

A HungaroControlnak 15 napja van arra, hogy kiadja, pontosan mire ment el 320 millió forint közpénz.