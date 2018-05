Tiltott kampányfinanszírozással vádolják a Fideszt Szlovéniában

MEGJELENT A MAGYAR KÖZLÖNYBEN A PÁRTOK ÉS PÁRTALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ KORMÁNYHATÁROZAT. A KORMÁNYPÁRTOK 670, A JOBBIK 300, AZ MSZP 180, AZ LMP 127, A DK 120, A PÁRBESZÉD 53 MILLIÓ FORINTBÓL GAZDÁLKODHAT MAGYAR KÖZLÖNY. KORLÁTOZNÁ A GYÜLEKEZÉSI JOGOT A FIDESZ. ORBÁN VIKTOR TÖRVÉNYBEN TILTANÁ MEG A MAGÁNLAKÁSOK ELÕTTI TÜNTETÉSEKET. AZ LMP FEGYELMI BIZOTTSÁGA KIZÁRTA SALLAI RÓBERT BENEDEKET A PÁRTBÓL. SZÉL BERNADETTET ÉS KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNTOT VÁLASZTOTTÁK TÁRSELNÖKNEK AZ LMP TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN. CSAKNEM EGYMILLIÁRD FORINTOT KÖLTENEK ORBÁN VIKTOR ÚJ KORMÁNYIRODÁJÁRA. MEGÁLLAPODOTT A MAGYAR KORMÁNY A GAZPROMMAL A 2019-ES OROSZ GÁZSZÁLLÍTÁSOKRÓL. LMP: A GAZPROM PUTYIN TRÓJAI FALOVAKÉNT MÛKÖDIK. A KORMÁNY A MARCZIBÁNYI TÉREN BÚJTATJA A BEFOGADOTT MENEKÜLTEKET CÉLPONT. DÍJBESZEDÕK ALKALMAZÁSÁRA KÉNYSZERÜLT AZ ÁLLAMI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ZRT, HOGY HOZZÁJUSSON A LAKOSSÁGI BEFIZETÉSEKHEZ. 20 MRD FORINTNYI ADÓFIZETÕI PÉNZBÕL ÉPÍT STADIONT, IFJÚSÁGI PARKOT, ÉS INDÍT KÉTTANNYELVÛ ISKOLÁT SZEGEDEN A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE. KUCIAK-ÜGY: BIZONYÍTÉKOKAT SEMMISÍTHETETT MEG A SZLOVÁK RENDÕRSÉG ÁLLÍTJA A MEGGYILKOLT ÚJSÁGÍRÓ CSALÁDJÁNAK ÜGYVÉDJE HVG. UKRÁN BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: STRATÉGIAI LÉTESÍTMÉNYEK FELROBBANTÁSÁT TERVEZTÉK A KMKSZ-SZÉKHÁZ TÁMADÓI KÁRPÁTALJÁN. CIVIL SZERVEZETEK ÉS SZAKSZERVEZETEK IS TÜNTETTEK FRANCIAORSZÁGBAN AZ ELNÖK, EMMANUEL MACRON GAZDASÁGPOLITIKÁJA ELLEN. BRAZÍLIÁBAN BEVETETTÉK A HADSEREGET A SZTRÁJKOLÓ KAMIONSOFÕRÖK ÚTTORLASZAINAK FELSZÁMOLÁSÁRA. ISMÉT SZEMÉLYESEN TÁRGYALT EGYMÁSSAL KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ ÉS MUN DZSE IN DÉL-KOREAI ELNÖK. MÉGIS MEGRENDEZHETIK JÚNIUS 12-ÉN A DONALD TRUMP-KIM DZSONGUN CSÚCSTALÁLKOZÓT. DONALD TRUMP: "NAGYON GYÜMÖLCSÖZÕ MEGBESZÉLÉSEK" FOLYNAK PHENJANNAL A CSÚCSTALÁLKOZÓRÓL. SZÖUL ÜDVÖZÖLTE A PÁRBESZÉD ÚJRAINDULÁSÁT WASHINGTON ÉS PHENJAN KÖZÖTT. NEMI ERÕSZAKKAL ÉS SZEXUÁLIS VISSZAÉLÉSSEL VÁDOLJÁK HARVEY WEINSTEINT. A HOLLYWOODI PRODUCER ÖNKÉNT MENT BE A NEW YORK-I RENDÕRSÉGRE, AHOL KIHALLGATTÁK, MAJD ÕRIZETBE VETTÉK. EXIT POLL EREDMÉNYEK SZERINT AZ ÍREK NAGY TÖBBSÉGE A TERHESSÉGMEGSZAKÍTÁS LIBERALIZÁLÁSÁT TÁMOGATTA A NÉPSZAVAZÁSON. TÖBB EZREN TÜNTETTEK ALBÁNIA FÕVÁROSÁBAN, TIRANÁBAN A KORMÁNYFÕ LEMONDÁSÁT KÖVETELVE, AKIT SZERVEZETT BÛNÖZÉSSEL VÁDOLNAK. OLASZ PARTI ÕRSÉG: KÉT NAP ALATT KÖZEL 1400 MIGRÁNST MENTETTEK KI A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL. ELRENDELTÉK EGYIPTOMBAN, HOGY A HATÓSÁGOK EGY HÓNAPRA TEGYÉK ELÉRHETETLENNÉ AZ ORSZÁGBAN A YOUTUBE VIDEOMEGOSZTÓ INTERNETES OLDALT. AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET 51 FELTÉTELEZETT TAGJÁT VETTE ÕRIZETBE A TÖRÖK RENDÕRSÉG. LEGKEVESEBB KÉTMILLIÓ EMBERT FENYEGET ÉHEZÉS AZ ASZÁLY MIATT AFGANISZTÁNBAN. TÖBBTUCATNYIAN MEGSEBESÜLTEK A GÁZAI-IZRAELI HATÁRNÁL TARTOTT ÚJABB TÜNTETÉSEKEN. 19 EMBER MEGHALT ÉS TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK PÉNTEK ÉJJEL EGY UGANDAI KÖZÚTI BALESETBEN. FUCSOVICS MÁRTON MEGSZEREZTE PÁLYAFUTÁSA ELSÕ ATP-TRÓFEÁJÁT A GENFI FÉRFI SALAKPÁLYÁS TENISZTORNÁN. FUCSOVICS MÁRTON 6:2, 6:2 ARÁNYBAN GYÕZTE LE NÉMET ELLENFELÉT A DÖNTÕBEN. A RED BULL PILÓTÁJA, DANIEL RICCIARDO NYERTE A FORMA-1-ES MONACÓI NAGYDÍJ IDÕMÉRÕ EDZÉSÉT. CSONGRÁD MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG: KEGYETLEN EMBERÖLÉS ÁLDOZATA LETT EGY IDÕS HÁZASPÁR HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN. KERÍTÉSOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A VESZPRÉM MEGYEI VILONYÁN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ ÉS EGY MOTORKERÉKPÁR A 82-ES FÕÚTON, VESZPRÉMVARSÁNYNÁL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. BRFK: A NYOMOZÓK ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI A GYANÚ SZERINT MEGKÉSELT EGY TAXIST PÉNTEK HAJNALBAN. RITKÁBBAN JÁR A CSEPELI HÉV, MERT MÛSZAKI HIBA MIATT TÖBB SZERELVÉNYT KIVONTAK A FORGALOMBÓL.