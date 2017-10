Tiltakoztak a nemeshódosi Horthy-szobor ellen

Az eseményre Budapestről is indult busz érdeklődőkkel, őket füttyszóval fogadták.

Többen tiltakoznak a felvidéki Nemeshódoson, ahol a helyi református templomban állítanának szobrot Horthy Miklósnak. Ez ellen korábban aláírásgyűjtés is indult a településen. A polgármester a Hír TV-nek azt mondta: az egykori kormányzó megítélése nem egyértelmű, ezért nem örülnek a szobornak.

„Két fontos dolog van itten. Nemeshódos többsége ez idáig egy békés, fejlődő község volt, és szeretnénk, hogyha az is maradna. Most én nem szeretnék nyilatkozni Horthyról mint történész, mert nem vagyok az, és nem is akarom a szerepüket elvenni. Tehát nem Horthyról, hanem a megosztó mivoltáról beszélek, amit behozott a községünkbe, gyakorlatilag fölösleges ez a lépés” – mondta Balódi László, Nemeshódos polgármestere.